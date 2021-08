AWS breidt x86 EC2-portfolio uit met M6i-instances

AWS heeft een nieuwe generatie aan op x86 chipsets gebaseerde EC2 M6i-instances gelanceerd. De instances moeten klanten een betere afstemming tussen de beschikbare rekenkracht, geheugencapaciteit, opslag en netwerkverbindingen bieden.

De EC2 M6i instances zijn gebaseerd op Intel Ice Lake Xeon Scalable CPU’s en zijn vooral geschikt voor het draaien van workloads die x86-processors nodig hebben. De chipsets bieden een all-core turbo frequency van 3.5 GHz. Dit moet volgens AWS tot 15 procent meer prestaties/kosten bieden dan eerdere instances van de vijfde generatie.

Gebaseerd op AWS Nitro System

De EC2 M6i instances moeten rekenkracht, geheugencapaciteit, opslag en connectiviteit beter op elkaar afstemmen, zo is de gedachte. De instances zijn daarvoor gebouwd op basis van het AWS Nitro System. Dit is een combinatie van dedicated harware en een lichte hypervisor. Deze combinatie zorgt er onder meer voor dat traditionele virtualisatiefunctionaliteit wordt geoffload. Hierdoor leveren de instances betere prestaties met een hogere beschikbaarheid.

Volgens AWS zijn de EC2 M6i instances vooral geschikt voor web- en applicatieservers, servers voor containers, microservices, kleine data stores, SAP, Microsoft Exchange Servers, SharePoint- en MySQL-servers. Ook zijn ze geschikt voor het hosten van SQL Server- en PostgreSQL databases. Ook voor het draaien van high-perfomance workloads, zoals computational fluid dynamics-toepassingen, zijn de EC2 M6i instances zeer geschikt.

Negen varianten

De EC2 M6i instances zijn in negen verschillende varianten leverbaar. De instances beginnen van 2 virtuele CPU’s en gaan tot een aantal van in totaal 128 virtuele CPU’s. Deze laatste optie is geheel nieuw in het AWS EC2-aanbod. De techgigant wil hiermee meer mogelijkheden creëren voor klanten die een zeer hoge schaalbaarheid nodig hebben.

De AWS EC2 M6i instances zijn nu beschikbaar in een zestal cloudregio’s: US East (N. Virginia), US West (Oregon), US East (Ohio), Europa (Ierland en Frankfurt) en Asia Pacific (Singapore).