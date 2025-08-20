AWS kiest opnieuw voor Intel

Amazon Web Services (AWS) heeft samen met Intel de achtste generatie geheugen-geoptimaliseerde EC2-instances aangekondigd: de R8i en R8i-flex. Deze nieuwe instancetypes draaien op speciaal ontwikkelde Intel Xeon 6-processors met DDR5 7200 MT/s-geheugen.Â

Daarmee leveren ze volgens AWS de hoogste prestaties en de snelste geheugenbandbreedte van alle vergelijkbare Intel-processors in de cloud. Voor Intel, dat de laatste weken flink onder druk staat, is dit een welkome opsteker: de grootste cloudprovider ter wereld kiest expliciet voor aangepaste Xeons.

De R8i-instances schalen op tot 96xlarge met maximaal 384 vCPUâ€™s en 3 terabyte geheugen. Volgens The Register komt dit overeen met servers met twee 96-core Xeon 6-chips, waarbij elke fysieke core twee vCPUâ€™s levert. AWS benadrukt dat het om custom-varianten gaat, maar deelt geen details over de specifieke wijzigingen.

Dat AWS deze samenwerking belicht, is een belangrijk signaal dat Intel nog altijd kan meedraaien in de hyperscale cloudmarkt, stelt The Register, waar concurrenten als AMD en Arm de afgelopen jaren veel terrein wonnen. Het feit dat AWS nu opnieuw kiest voor aangepaste Xeons laat zien dat Intel nog steeds unieke waarde weet te bieden voor specifieke workloads.

20 procent meer rekenkracht

De nieuwe generatie biedt tot 20 procent meer rekenkracht, 2,5 keer hogere geheugendoorvoer en 15 procent betere prijs-prestatie dan de R7i-instances. Specifieke workloads profiteren nog sterker: PostgreSQL-databases draaien tot dertig procent sneller, NGINX-webapplicaties tot zestig procent en AI deep learning-modellen tot veertig procent. Ook kunnen klanten de bandbreedteverdeling aanpassen tussen netwerk en EBS, wat prestaties van databases en logging verder verbetert.

AWS ziet de R8i-instances als oplossing voor bedrijfskritische, geheugenintensieve workloads zoals SAP HANA, SQL- en NoSQL-databases, in-memory caches en big data-analyse met Apache Hadoop en Spark. Voor minder intensieve toepassingen zijn er de goedkopere R8i-flex-instances, die vijf procent lagere prijzen en betere prijs-prestatie bieden. De nieuwe instancetypes zijn per direct beschikbaar in de regioâ€™s US East (N. Virginia en Ohio), US West (Oregon) en Europa (Spanje).