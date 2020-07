AWS komt met nieuwe serie EC2 instances met Graviton2-processors

AWS heeft een nieuwe serie EC2 instances uitgebracht die zijn gebaseerd op zijn zelfontwikkelde Graviton2 ARM-compatibele processors. De nu drie uitgebrachte instances onderscheiden zich vooral op storagegebied.

Concreet gaat het om drie varianten van de eerder uitgebrachte EC2 C6g-, M6g- en R6g-instances. Deze EC2-instances kunnen gebruikers inzetten voor applicaties die veel rekenkracht en geheugen nodig hebben of workloads die veel rekenkracht nodig hebben.

Storagecapaciteit

De nu gelanceerde EC2 C6gd-, M6gd- en R6gd-instances beschikken naast de Graviton2-processors ook over meer storagecapaciteit. Meer concreet beschikken ze over lokale op NVMe-gebaseerde SSD block level storage.

Dit moet, volgens AWS, de drie instance-types sneller maken voor storage workloads. Uiteindelijk moet dit tot de helft meer NVMe storagecapaciteit per CPU opleveren in vergelijking met op x86 processors gebaseerde instances. De SSD-disks variëren in omvang tussen van 59 tot 1900 GB. Verder moeten de nieuwe instances tot 40 procent betere prijs-prestatieverbeteringen bieden.

De nu uitgebrachte AWS EC2 EC2 C6gd-, M6gd- en R6gd-instances zijn beschikbaar in de AWS cloudregio’s US East (N. Virginia), US West (Oregon), US East (Ohio) en Europe (Ierland).