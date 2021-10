Couchbase introduceert database as a service Capella op AWS

Couchbase heeft onlangs zijn gehoste database-oplossing Capella voor AWS geïntroduceerd. Hiermee kunnen bedrijven de kosten voor het beheer van gestructureerde en ongestructureerde data via de public cloudomgeving makkelijker omlaag brengen.

Couchbase biedt met Capella voor AWS een compleet via het public cloudplatform beheerde en geautomatiseerde versie van zijn recente Couchbase Server 7-product. Dit is een populaire NoSQL database die kan worden gebruikt voor het ondersteunen van moderne zakelijke applicaties.

Deze specifieke database kan zowel gestructureerde als ongestructureerde data tegelijkertijd afhandelen, zodat voor deze twee types geen afzonderlijke databases beschikbaar hoeven te zijn. Ook fungeert deze database als een data cache, zodat zelfs drie aparte systemen niet nodig zijn. Dit geeft een enorme kostenreductie

Meer mogelijkheden

De beschikbaarheid van Couchbase database as a service (DBaaS) op AWS moet klanten nog meer mogelijkheden bieden. Met Crouchbase Capella kunnen beheerders onder meer de database in enkele clicks uitrollen en kunnen zij de database draaien waar zij willen. In een edge- of on-premises-omgeving of in de hybrid en public cloud. Met de enkele beheerplane kunnen zij daarnaast hun multicluster-, multiregionale en multicloudwerkzaamheden eenvoudig uitvoeren.

Integratie met overige AWS-diensten

Andere handige functionaliteiten van de DBaaS-versie van de NoSQL-database zijn onder meer de hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het AWS-platform. Ook integreert de oplossing met vele andere AWS-clouddiensten Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Elastic Block Store, AWS Labda, AWS Fargate en Amazon Elastic Kubernetes Service.

Crouchbase Capella op AWS is nu algemeen beschikbaar. De NoSQL-databasespecialist geeft aan dat Capella ook op andere public cloudomgevingen beschikbaar zal komen.