Versterk je cybersecurity met DNS best practices

In het whitepaper “DNS Best Practices” van Infoblox worden essentiële richtlijnen gepresenteerd voor het beveiligen van de Domain Name System (DNS) infrastructuur. Het document benadrukt dat een goed beveiligde DNS cruciaal is voor de digitale veerkracht van organisaties en biedt praktische aanbevelingen om de risico’s van cyberdreigingen te minimaliseren.

DNS is essentieel voor het vertalen van domeinnamen naar IP-adressen. Een storing in de DNS-infrastructuur kan leiden tot aanzienlijke operationele problemen. Organisaties moeten dan ook regelmatig hun DNS-servers evalueren om ervoor te zorgen dat ze voldoende capaciteit hebben en optimaal zijn geconfigureerd.

In het rapport worden de impact van DNS op cyberresilience en de principes van Zero Trust besproken. Het rapport legt uit hoe DNS vaak over het hoofd wordt gezien in securitystrategieën, terwijl het een belangrijke rol speelt in het beschermen van netwerken tegen aanvallen. Het benadrukt dat organisaties DNS moeten gebruiken als een fundamentele laag in hun cybersecurityarchitectuur.

Daarnaast worden verschillende bedreigingsvectoren voor DNS geïdentificeerd, zoals DDoS-aanvallen en ongeautoriseerde configuratiewijzigingen. Het document biedt een gedetailleerd overzicht van de best practices voor DNS-beveiliging, waaronder het implementeren van Protective DNS, het beschermen van het DNS-protocol en het waarborgen van de integriteit van DNS-diensten.

Het rapport sluit af met aanbevelingen voor netwerk- en securitybeheerders, waaronder het gebruik van encryptie voor DNS-verkeer en het inzetten van speciale DNS-servers om de aanvalsvectoren te verkleinen.

