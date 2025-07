Oracle Database@AWS nu algemeen beschikbaar

Oracle en Amazon Web Services kondigen de algemene beschikbaarheid aan van Oracle Database@AWS.

Klanten kunnen nu Oracle Exadata Database Service en Oracle Autonomous Database draaien op speciale infrastructuur van Oracle Cloud Infrastructure (OCI) binnen AWS. Oracle Database@AWS is beschikbaar in de AWS-regio’s U.S. East (Noord-Virginia) en U.S. West (Oregon), met plannen om uit te breiden naar 20 extra regio’s wereldwijd.

Lees hier een uitgebreide uitleg van Oracle Database@AWS: Oracle en AWS begraven strijdbijl: Oracle Database@AWS komt eraan

Klanten kunnen hun Oracle Database-werklasten eenvoudig migreren naar Oracle Database@AWS op OCI in AWS, met ondersteuning voor Oracle Real Application Clusters (RAC) en de nieuwste Oracle Database 23ai met ingebouwde AI Vector-functionaliteit. Oracle Database@AWS bevat een zero-ETL-integratie (extract, transform, load), wat het integreren van data tussen Oracle-diensten en AWS Analytics eenvoudiger maakt. Hierdoor hoeven er geen complexe datapijplijnen gebouwd en beheerd te worden. Dat zorgt voor een vloeiende gegevensstroom tussen Oracle en AWS. Dit maakt het mogelijk om data te combineren met AWS-diensten op het gebied van analytics, machine learning en generatieve AI, ter versterking van toepassingen.

Deze mogelijkheden geven klanten meer flexibiliteit voor het draaien van databases in de cloud en vullen de bestaande opties binnen AWS aan.

Krachtige totaaloplossing

Karan Batta, senior vice-president van Oracle Cloud Infrastructure, stelt dat Oracle-klanten al jarenlang hun belangrijkste data in Oracle-databases plaatsen. Met Oracle Database@AWS kunnen deze klanten de werklasten nu binnen AWS draaien op OCI. Hij legt uit dat klanten zo optimaal gebruik kunnen maken van Oracle Database 23ai om applicaties eenvoudiger te ontwikkelen. En om bedrijfskritische taken met AI en vectorfunctionaliteit te ondersteunen. In combinatie met de AI- en analyticsdiensten van AWS ontstaat er volgens hem een krachtige totaaloplossing.

Oracle Database@AWS biedt klanten een uniforme ervaring over OCI en AWS heen, met volledige ondersteuning van beide bedrijven. Dit vereenvoudigt databasebeheer, aankoop en implementatie via referentiearchitecturen en vooraf ingerichte omgevingen voor kritieke toepassingen.