PQR neemt data management-speler E-Storage over

PQR kondigt de overname aan van E-Storage, dat zich bezighoudt met data availability en cyber recovery. Met de overname versterkt PQR zijn dienstverlening op het gebied van datacenter- en cloud-oplossingen.

E-Storage draait sinds 1999 een jaaromzet van ongeveer 23 miljoen euro. Het bedrijf staat bekend om zijn expertise in data-infrastructuren, cyber recovery en datamigraties. Het complete team van 38 medewerkers wordt geïntegreerd in PQR, waardoor de organisatie uitgroeit naar ruim 330 werknemers.

Het overgenomen bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het beheer en de implementatie van oplossingen van IBM, NetApp, Dell, Commvault, Rubrik en Veeam. E-Storage biedt services voor zowel on-premises als cloudomgevingen. De focus ligt op cyber recovery-oplossingen die organisaties helpen hun data te beschermen volgens standaarden als NIS-2 en DORA.

“De doorlopende veiligheid en beschikbaarheid van data is van onschatbare waarde voor organisaties die snel en betrouwbaar data-gedreven willen werken”, stelt PQR Managing Director Marco Lesmeister. Het bedrijf haalt met E-Storage expertise in huis voor organisaties waar data privacygevoelig zijn, zoals financiële instellingen en ziekenhuizen.

Uitbreiding van portfolio

PQR wil klanten één contactpunt bieden voor moderne werkplekken, hybride datacenter- en cloud-omgevingen, networking en security. De overname volgt op eerdere acquisities en autonome groei van het bedrijf.

PQR is sinds 2022 onderdeel van de Duitse Bechtle Group. In Nederland bestaat deze groep uit meerdere bedrijven met ongeveer 800 medewerkers. “Voor Bechtle Group in Nederland is dit een perfecte aanvulling op onze werkplekpropositie en dienstverlening voor datacenters en hybride cloud-omgevingen”, aldus Marijke Krist, Vice President van de Bechtle Group in Nederland.

Koen Timmermans, Head of Sales van E-Storage, ziet in de samenwerking mogelijkheden om de innovatie- en specialisatiekracht verder uit te bouwen voor betere ondersteuning van klanten.

Tip: De staat van cloud security