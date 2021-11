Atos geeft klanten met OneCloud Sovereign Shield meer controle over data

Atos introduceert als onderdeel van zijn OneCloud-platform de dienst Atos OneCloud Sovereign Shield. Hiermee krijgen klanten meer controle over hun data.

Atos OneCloud Sovereign Shield richt zich vooral op Europese bedrijven die ervoor willen zorgen dat data in de cloud voldoet aan de juiste wet- en regelgeving. Zo biedt de dienst features rondom security, data-uitwisseling, data-governance en compliance. De nieuwe dienst moet bedrijven helpen bij het uitrollen van diverse hybrid- en multicloudstrategieën. Vooral als het data-segregatie, infrastructuur, applicaties, security en operations betreft.

De dienst Atos OneCloud Sovereign Shield bestaat uit een aantal afzonderlijke onderdelen. BullSequana-servers, het Trustway-encryptieportfolio, de Evidian Identity- en Access Management-software en de IDnomic Trusted Identities- en Managed Detection & Response- (MDR)-diensten vallen eronder. Ook horen er diensten van vertrouwde derde partijen bij.

Daarnaast werkt Atos samen met regionale partijen voor het waarborgen van een goede behandeling van data. Wie deze partners zijn, wordt in een later stadium bekendgemaakt. Verder werkt Atos nauw samen met diverse public cloud- en connectiviteitspartijen voor meer keuzevrijheid in leveranciers. Partners hiervoor zijn onder meer Google Cloud, AWS, Microsoft Azure, OVHcloud, VMware en Red Hat.

Waarborgen van Atos

Atos wil met OneCloud Sovereign Shield garanderen dat alle data, inclusief data in transitie van de edge naar de cloud, op een veilige en controleerbare wijze wordt beheerd. Hierbij wordt voldaan aan de eisen van de klanten, maar ook aan (Europese) standaarden zoals de Gaia-X-labels en aan het European Cybersecurity Scheme van de Europese cybersecurity-organisatie ENISA.

Verder is de oplossing volgens Atos gebaseerd op patenten op het gebied van databescherming en de expertise van zijn consultants en medewerkers in verschillende regio’s.

Beschikbaarheid

Atos Onecloud Sovereign Shield is in diverse opties beschikbaar. Onder meer als maatwerkversie voor bedrijven die hoge eisen stellen aan hun gevoelige data. Denk daarbij aan de defensie-industrie. De oplossing is ook geschikt voor uitrol op een private cloudomgeving voor betere data-segregatie, in een regionale of lokale public cloudomgeving die immuun is voor niet-Europese toegang of in een wereldwijde public cloudomgeving.