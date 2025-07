Cognizant en Google Cloud slaan brug tussen AI-visie en praktijk met AI-lab

Cognizant heeft in samenwerking met Google Cloud een AI-lab ontwikkeld in Amsterdam. Bart Moens (Solutions Specialist Data & AI bij Cognizant) en Hendrik Jan Hunink (Head of Channel Sales bij Google Cloud Benelux) vertellen over deze innovatieve faciliteit waar bedrijven kunnen experimenteren met AI in een veilige omgeving.

Luister (en kijk) elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een andere dienst.

Ontdek hoe het AI-lab van Cognizant en Google Cloud bedrijven helpt met hun AI-transformatie. In deze aflevering van Techzine Talks hoor je hoe organisaties in slechts twee dagen een werkend AI-prototype kunnen ontwikkelen. Al meer dan 250 professionals van zo’n 20 bedrijven hebben het lab bezocht om hun AI-mogelijkheden te verkennen en concrete oplossingen te creëren. Organisaties kunnen aan de slag met echte klantdata om ook direct realistische resultaten en use cases te ontwikkelen. Het geeft deze organisaties de juiste handvatten om hun AI-strategie vorm te geven en uit te bouwen.

Luister naar experts Bart Moens en Hendrik Jan Hunink over hoe het lab werkt, welke resultaten klanten behalen, en hoe je jouw organisatie kunt voorbereiden op een succesvolle AI-implementatie.

Podcastspeler

Bovenaan deze pagina staat de link naar de aflevering van Techzine Talks op YouTube. Wil je liever hier in de browser luisteren, dan kan dat hieronder.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 5

Inmiddels is het alweer het vijfde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 dé Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2025 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.