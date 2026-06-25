Micron stelt beurs gerust met recordprognose en lange contracten

Micron heeft de zorgen over een afzwakkende AI-markt voorlopig weggenomen. De Amerikaanse producent van geheugenchips presenteerde een omzetverwachting die de verwachtingen van Wall Street ruimschoots overtreft en ziet de vraag naar AI-geheugen ook de komende jaren groter blijven dan het aanbod. Beleggers beloonden het bedrijf met een koerssprong van ongeveer 14 procent in de nabeurshandel.

Voor het vierde fiscale kwartaal, dat eind augustus afloopt, verwacht Micron een omzet van ongeveer 50 miljard dollar. Analisten rekenden volgens Bloomberg vooraf gemiddeld op 43,2 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel moet uitkomen op circa 31 dollar, tegenover een marktverwachting van 25,31 dollar.

Ook de resultaten over het derde kwartaal vielen hoger uit dan verwacht. De omzet kwam uit op 41,5 miljard dollar, terwijl de aangepaste winst per aandeel opliep tot 25,11 dollar. Daarnaast steeg de aangepaste brutomarge naar 84,9 procent, aanzienlijk hoger dan de 81,9 procent waarop analisten hadden gerekend.

Meerjarige overeenkomsten moeten markt stabiliseren

Opvallend is dat Micron inmiddels zestien strategische klantovereenkomsten heeft afgesloten, met een gemiddelde looptijd van drie jaar. Daarmee probeert het bedrijf de sterke prijsschommelingen te beperken die de geheugenmarkt traditioneel kenmerken.

Volgens Bloomberg Intelligence-analist Jake Silverman ondersteunen deze overeenkomsten de huidige prijsniveaus ten minste tot 2027. Naarmate de productiecapaciteit de vraag rond 2029 beter kan bijbenen, zullen de contracten volgens hem ook bijdragen aan stabielere prijzen.

De sterke vooruitzichten zijn vooral gebaseerd op de aanhoudende investeringen in AI-infrastructuur. Micron profiteert, net als Samsung en SK Hynix, van de explosieve vraag naar high-bandwidth memory (HBM), het gespecialiseerde geheugen dat wordt gecombineerd met AI-processors.

CEO Sanjay Mehrotra verwacht niet dat de markt snel in evenwicht komt. Tijdens de toelichting op de kwartaalcijfers zei hij geen aanwijzingen te zien dat het aanbod vóór eind 2027 de vraag zal kunnen bijbenen. Pas ergens in 2028 verwacht hij een geleidelijke verbetering van de beschikbaarheid van geheugenchips.

Dat betekent volgens Micron dat de huidige prijsniveaus voorlopig kunnen aanhouden, ondanks de uitbreiding van de productiecapaciteit.

Nvidia kiest opnieuw voor Micron

Micron is een van de leveranciers van HBM-geheugen voor Nvidia. Eerder deze maand bevestigde Nvidia-topman Jensen Huang dat de volgende generatie Vera Rubin-AI-platforms gebruik zal maken van HBM4-geheugen van Micron, naast dat van andere leveranciers. De drie grootste geheugenfabrikanten strijden momenteel om een zo groot mogelijk aandeel in deze snelgroeiende markt.

De kwartaalcijfers kwamen bovendien op een cruciaal moment. De afgelopen dagen stonden halfgeleideraandelen onder druk doordat beleggers vreesden dat de miljardeninvesteringen in AI-datacenters hun hoogtepunt hadden bereikt. Met zijn vooruitzichten gaf Micron juist het tegenovergestelde signaal, waardoor ook de futures op Amerikaanse technologieaandelen direct aantrokken.

SK Hynix zoekt miljarden voor verdere groei

Dat vertrouwen is ook zichtbaar bij concurrent SK Hynix. De Zuid-Koreaanse fabrikant, momenteel marktleider op het gebied van HBM-geheugen, maakte deze week bekend een beursnotering in de Verenigde Staten na te streven. Met de emissie wil het bedrijf ongeveer 29 miljard dollar ophalen om verder te profiteren van de aanhoudend sterke vraag naar AI-geheugen.

Die combinatie van een recordprognose, langlopende klantcontracten en een markt die volgens Micron nog jaren met tekorten kampt, geeft beleggers voorlopig nieuwe aanleiding om vertrouwen te houden in de AI-infrastructuurmarkt, stelt Bloomberg.