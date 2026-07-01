Geheugentekort komt slechts deels door AI, stelt Micron

De wereldwijde tekorten aan geheugenchips zijn volgens Micron niet uitsluitend het gevolg van de explosieve groei van AI. CEO Sanjay Mehrotra (foto) stelt dat jarenlange prijsdruk vanuit afnemers ervoor zorgde dat de sector te weinig kon investeren, waardoor de productiecapaciteit achterbleef toen de vraag naar AI-geheugen onverwacht snel opliep.

Volgens Mehrotra dwongen grote klanten de prijzen jarenlang steeds verder omlaag. Toen de markt in 2023 instortte, zakten de prijzen voor geheugenchips tot ongeveer een derde van het eerdere niveau. Daardoor kwamen veel fabrikanten in de rode cijfers terecht en ontbrak de financiële ruimte om tijdig nieuwe fabrieken en productielijnen te bouwen.

De Micron-topman benadrukte in een interview met CNBC dat bedrijven simpelweg geen geld meer hadden om op hetzelfde tempo te investeren. Dat heeft volgens hem de gehele geheugensector op achterstand gezet, precies op het moment dat AI-workloads de vraag naar high-end geheugen sterk begonnen te vergroten.

Micron zag de brutomarge in boekjaar 2023 dalen naar -7,3 procent. Ook het bedrijf zelf schroefde de investeringen terug. De kapitaaluitgaven daalden van 12,1 miljard dollar naar 7,7 miljard dollar, al bleef Micron volgens Mehrotra wel investeren in nieuwe technologie en productiecapaciteit.

Tekorten houden nog jaren aan

Sinds vorig jaar trekt de vraag naar geheugenchips sterk aan, vooral door AI-servers die grote hoeveelheden HBM- en DRAM-geheugen vereisen. Volgens Mehrotra heeft vrijwel niemand, inclusief de klanten van Micron, de omvang van die vraag vooraf goed kunnen inschatten.

Hij verwacht daarom dat de krapte op de geheugenmarkt nog jarenlang zal aanhouden. Nieuwe chipfabrieken bouwen kost meerdere jaren en ook de productie van de nieuwste generaties geheugen is aanzienlijk complexer geworden dan voorheen. Daardoor zal het volgens hem nog tot ruim na 2027 duren voordat vraag en aanbod weer beter in balans komen.

Om de productie uit te breiden investeert Micron circa 200 miljard dollar in productiecapaciteit en onderzoek. Onderdeel daarvan zijn nieuwe fabrieken in Boise (Idaho) en Syracuse (New York). De eerste chips uit de fabriek in Boise moeten medio volgend jaar van de band rollen, waarna de productie geleidelijk wordt opgeschaald.

Hogere prijzen bereiken consument

De aanhoudende schaarste vertaalt zich inmiddels ook naar de consument. Vorige week verhoogde Apple de prijzen van verschillende Mac- en iPad-modellen. CEO Tim Cook verklaarde daarbij dat de fors gestegen kosten voor geheugen en opslag niet langer konden worden opgevangen.

Voor Micron pakt de marktomslag juist gunstig uit. De sterke AI-vraag heeft de financiële prestaties van het bedrijf aanzienlijk verbeterd en de chipfabrikant behoort dit jaar tot de grootste beurswinnaars. Volgens Mehrotra is dat mede het resultaat van de keuze om ook tijdens de moeilijke jaren te blijven investeren, ondanks de druk op de marges.