Prijs van geheugenchips explodeert, einde nog lang niet in zicht

Elke vorm van digitale opslagmedia is door de AI-opmars in trek. Samsung verhoogde de prijs van haar NAND flashgeheugen met 60 procent sinds september. Met volle orderboekjes zitten het Zuid-Koreaanse bedrijf en concurrenten SK Hynix en Micron op rozen voor 2026. De gevolgen daarvan zullen breed gevoeld worden.

Reuters meldde op vrijdag dat Samsung de prijsstijging had doorgevoerd. Niet alleen NAND flashgeheugen, maar ook DRAM (ofwel systeemgeheugen) is flink in de lift. In luttele weken tijd is de prijs van RAM bijna verdubbeld voor consumenten, terwijl Reuters melding doet van een iets zuinigere stijging. Een enkele 32GB DDR5-modulev van Samsung is van 149 dollar in september naar 239 dollar gestegen in nieuwe contracten. 16GB- en 128GB-modules werden tevens 50 procent duurder. Wie 64 GB of 96 GB per module verlangt, hoeft ‘slechts’ 30 procent meer te betalen nu dan in september het geval was.

Op jaarbasis is de prijsstijging voor DRAM het meest opzienbarend. Van Q3 2024 tot Q3 2025 is de prijs daarvan namelijk 171,8 procent gestegen, volgens CTEE.

Van geleidelijke stijging naar plotselinge explosie

Phison, dat controllers van NAND flash-opslag maakt, schat de situatie rondom de prijsstijgingen ernstiger in. Van juli tot november van dit jaar ging de prijs van 1 Tb aan TLC NAND van 4,80 dollar naar 10,70 dollar, aldus Phison-CEO Khein-Seng Pua. Er zullen volgens hem mogelijk het komende decennium tekorten blijven van NAND flash. Die grote tijdschaal kent twee verklaringen. Allereerst kost het opzetten van meer productiecapaciteit jaren. Zo stelt Pua dat Phison’s faciliteiten pas in 2027 voorzien worden van nieuwe productielijnen. De tweede verklaring voor de tekorten ligt bij het feit dat fabrikanten niet gemotiveerd zijn om werkelijk aan de volledige vraag te voldoen. Mocht de AI-hype stoppen of afremmen, dan zouden alle extra draaiende productielijnen plotseling alleen maar de prijs van wat ze produceren sterk verlagen.

Aangezien geheugen (zowel DRAM als NAND flash) een belangrijke rol speelt in nagenoeg elke sector, gaat het tekort eraan een rol van betekenis spelen de komende jaren. De Duitse auto-industrie merkte recent al hoe snel een inperking van de chiptoevoer effect heeft. Nexperia kwam onder het bewind van de Nederlandse overheid te staan, waardoor China uit wraak de export van Nexperia’s chips afsloot. Nu de uitbouw van AI-infrastructuur leidt tot het opkopen van alle geheugencapaciteit, dreigt een structureel tekort voor andere chipdoeleinden.

