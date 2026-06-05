ASML steunt EU-cloudplannen, maar waarschuwt voor bureaucratie

ASML-CEO Christophe Fouquet verwelkomt het soevereiniteitspakket van de EU als een belangrijke stap voorwaarts. Het bedrijf steunt de aanstelling van Jim Hagemann Snabe als Special Envoy en is positief over het vraaggestuurde beleid. Maar de voorgestelde betrokkenheid bij strategische projecten en het risico van bureaucratie baren ASML zorgen.

ASML-CEO Christophe Fouquet heeft via LinkedIn gereageerd op de publicatie van het pakket dat de Europese Commissie op 3 juni 2026 presenteerde. Het pakket bevat onder meer de Chips Act 2.0, de Cloud and AI Development Act (CADA) en een open source-strategie. Het pakket is erop gericht Europa sterker te positioneren op het gebied van halfgeleiders, AI en cloud. ASML verwelkomt het initiatief als een belangrijke stap voorwaarts voor het Europese technologie-ecosysteem.

Fouquet noemt de aanstelling van Jim Hagemann Snabe als Special Envoy een positieve ontwikkeling. Snabe, voormalig co-CEO van SAP, staat bekend als innovatieleider bij Europese technologiebedrijven en heeft zowel het mandaat als de middelen om de EU-ambities te realiseren, aldus Fouquet.

Vraag- vs. aanbodgestuurd beleid

Het bedrijf is positief over de erkenning door de Europese Commissie van de fundamentele rol van vraaggestuurd beleid. Fouquet stelt dat dit noodzakelijk is om het volledige Europese technologie-ecosysteem te versterken en een gunstig bedrijfsklimaat voor de hightech-industrie te creëren. Toch zijn er ook zorgen.

Sommige aanbodgestuurde elementen en de voorgestelde betrokkenheid van de Europese Commissie bij de sturing en monitoring van strategische projecten baart ASML zorgen, met name omdat die projecten fundamenteel moeten reageren op de behoeften van de industrie. “We moeten het risico van overmatige complexiteit en bureaucratie vermijden en tegelijkertijd vertrouwen op de expertise van de private sector”, stelt Fouquet.

Fouquet pleit voor voortgaande constructieve dialoog met de Europese Commissie om de resterende bezwaren aan te pakken en het pakket verder te versterken.