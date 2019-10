Okta richt zich met DynamicScale op apps met veel verkeer

E-commerce-websites en enterprise-applicaties moeten soms erg veel verkeer afhandelen, maar kunnen dat niet altijd aan. Cybersecurity-leverancier Okta heeft zijn oplossing Identity Cloud een update gegeven om dat wel beter mogelijk te maken.

Bedrijven kunnen met de Identity Cloud de toegang tot hun systemen beheren. Wil een gebruiker inloggen in het systeem, dan moeten ze zich eerst via Identity Cloud authenticeren. Het platform regelt verder welke applicatie-functies werknemers kunnen gebruiken, en biedt onder meer single sign-on voor diverse diensten.

Okta heeft Identity Cloud nu van een update voorzien voor bedrijven die te maken hebben met erg veel netwerkverkeer, schrijft Silicon Angle. Met het nieuwe DynamicScale kan Identity Cloud volgens het bedrijf 500.000 authenticatie-verzoeken per minuut afhandelen. Dat is zoveel dat het dagelijkse API-verzoeklimiet van Salesforce binnen 120 seconden al behaald zou zijn.

Use cases

DynamicScale is voor allerlei verschillende use cases handig, stelt Okta. Online retailers kunnen het bijvoorbeeld gebruiken tijdens de piekperiodes rond de feestdagen, als ontzettend veel gebruikers in proberen te loggen bij hun diensten.

Andere bedrijven kunnen DynamicScale gebruiken om korte pieken van gebruikersinteresse af te handelen na bijvoorbeeld productlanceringen en grote marketingcampagnes.

Ook ontwikkelaars kunnen volgens Okta hun voordeel doen met de verhoogde capaciteit. Er zijn namelijk test-tools voor prestaties gelanceerd. Daarmee kunnen ontwikkelaars tijdens het testen al zien hoe goed hun applicaties om kunnen gaan met veel verkeer. De tools onderwerpen de applicaties namelijk aan duizend keer meer authenticatie-verzoeken dan ze normaal gesproken moeten verwerken.

High-risk gebruikers

De aankondiging van DynamicScale volgt een maand nadat Okta bekendmaakte ook meer met Proofpoint samen te gaan werken voor beveiliging tegen cyberaanvallen. De twee bedrijven integreren de Targeted Attack Protection-index van Proofpoint en Okta Identity Cloud.

De bedoeling is dat gebruikers met een hoog risico op cyberaanvallen zo beter beschermd worden. Wie die mensen zijn, wordt geïdentificeerd door de index van Proofpoint. Via Identity Cloud worden vervolgen strengere toegangscontroles ingesteld.