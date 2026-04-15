NTT Research wil met Scale Academy innovatie versnellen: SaltGrain is eerste resultaat

NTT Research wil nieuwe technologieën en innovatie een betere kans geven om tot wasdom te komen. Het kondigt vandaag een incubator aan, Scale Academy, om de stap van lab en R&D naar de markt te verkleinen en te versnellen. Het komt ook meteen met een eerste product met SaltGrain. Dit moet de tekortkomingen van ’traditionele’ Zero Trust-architecturen aanpakken en oplossen.

Scale Academy kun je zien als een volgende stap in de ontwikkeling van NTT Research. Fundamenteel onderzoek doen naar nieuwe technologieën is natuurlijk belangrijk, maar uiteindelijk moet dit ook vertaald kunnen worden naar iets wat een plaats heeft in de markt. Vandaar dat NTT Research ook als taak heeft die technologieën eruit te pikken die ook commercieel potentie hebben. Deze moeten dan vervolgens ook de juiste begeleiding krijgen om ze ook daadwerkelijk op de markt te krijgen. Met dat laatste moet Scale Academy gaan helpen.

Zero Trust is stuk

Zero Trust is al heel lang een gevleugelde term die door heel veel securityspelers gebruikt wordt. Als je niets vertrouwt totdat je het geverifieerd hebt, bescherm je de achterliggende infrastructuur en de data die er staat. Tot op zekere hoogte is dat ook zo, maar er zitten ook nog wel wat beperkingen aan. Zo heeft Zero Trust in veel iteraties nog altijd een sterke perimetersmaak. Dat wil zeggen, er wordt ergens aan de rand gecontroleerd of een inlogpoging of iets anders te vertrouwen is. Is het antwoord daarop ‘ja’, dan is erachter niet altijd de mogelijkheid om dit antwoord aan te passen, mocht dat nodig zijn.

Uiteindelijk gaat het bij veel aanvallen, zeker ransomware-aanvallen, vooral om de data. En dat is volgens NTT Research nu juist niet expliciet beschermd binnen de huidige Zero Trust-architectuur. Met andere woorden, er moet nog een laag security bijkomen, die zich expliciet richt op het beschermen van de data. Dat is waar SaltGrain op het toneel verschijnt.

Wat is SaltGrain?

SaltGrain is het eerste product dat via de Scale Academy richting de markt gaat. De naam geeft al een indicatie van wat het doet. Salting is het toevoegen van extra data aan het hashing-proces, om zo de complexiteit ervan te verhogen en het lastiger te maken om met bijvoorbeeld brute force-aanvallen binnen te komen. Grain staat voor de fijnmazigheid waarmee SaltGrain te werk moet gaan volgens NTT Research.

Een belangrijk onderdeel van SaltGrain is ABE. Dit staat voor Attribute-Based Encryption. Met ABE is het mogelijk om de ciphertext (datgene wat je krijgt als je encryptie toepast op data) te koppelen aan specifieke policies en attributes. Die attributes kunnen van alles zijn. Ze zorgen er in principe voor dat er unieke zaken gekoppeld worden aan de poging om de data in te zien. Het moet hiermee mogelijk zijn om bijvoorbeeld documenten te delen waarin specifieke gevoelige gedeeltes niet zichtbaar zijn voor iedereen. Volgens NTT Research werkt SaltGrain ook in combinatie met plaatjes en video’s. Verder is het goed om te weten dat de ABE die SaltGrain gebruikt ook voorbereid is op het post-quantum tijdperk.

SaltGrain levert autorisatie op een zeer fijnmazig niveau op, iets waar we het recent nog uitgebreid over hebben gehad in een gesprek met Zscaler CISO Sam Curry tijdens RSAC 2026 Conference. Autorisatie is een van de basics die we volgens hem op orde moeten krijgen om ook in het AI-tijdperk goede bescherming te kunnen bieden. SaltGrain moet het onder andere mogelijk maken om AI-agents toegang te geven tot documenten tijdens training en finetuning. Daarbij zijn de onderdelen beschermd die de agents niet mogen zien en gebruiken.

Een laatste voordeel van wat SaltGrain biedt is dat het gestolen data onbruikbaar maakt. Zonder de onderliggende ABE-technologie kan verder niemand er iets mee namelijk.

NTT Research noemt datgene wat SaltGrain te bieden heeft tot slot Zero Trust Data Security. Dit geeft onder andere aan dat het niet de bedoeling is dat dit in de plek komt van wat we tot nu toe Zero Trust noemden. Het moet er als een extra laag onder gelegd worden.

