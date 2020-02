Amazon Transcribe krijgt functie voor weglaten persoonlijke data

Het opnemen van een telefoongesprek door middel van Amazon Transcribe is een functie die volgens AWS al in 31 talen mogelijk is (waarvan zes in real-time) voor bedrijven als callcenters. Toch had de service één nadeel: het sloeg daadwerkelijk alle gesprekken woord voor woord op, inclusief gevoelige gegevens waarmee personen konden worden geïdentificeerd.

Waar het terug kunnen bladeren door een opgenomen gesprek voor marketing doeleinden volgens Amazon uitermate nuttig was, waren er vraagtekens over de waarborging van de privacy van mensen. Tijdens gesprekken met bedrijven geven klanten immers vaak persoonlijke gegevens door die niet opgeslagen hoeven te worden aangezien ze geen praktisch nut dienen. Om die reden komt Amazon met een nieuwe privacy-functie voor gebruikers van Transcribe, die automatisch gevoelige data als persoonlijke gegevens, creditcardnummers, BSN en adressen weghaalt uit het getranscribeerde gesprek.

Bedrijven kunnen aanvinken welke data weggehaald moet worden en welke mag blijven staan, aangezien in sommige gevallen gegevens als adressen juist wel noodzakelijk zijn om te hebben. Daarnaast zal het weggehaalde deel gemarkeerd worden met een timestamp, waardoor iemand die bij het daadwerkelijke audiobestand kan, toch nog bij de data zou kunnen ter verificatie.

De functie is per direct toegevoegd aan de Transcribe-service en werkt in alle ondersteunde talen.