Cybersubsidie keert terug: 1 miljoen euro beschikbaar in 2025

De subsidieregeling ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ voor micro- en kleine ondernemingen keert in 2025 terug. Dit jaar zal 1 miljoen euro beschikbaar zijn om de bedrijven te helpen bij het verhogen van het securityniveau.

De stap volgt na een succesvolle ronde vorig jaar, waarbij de vraag het beschikbare budget ruimschoots oversteeg en de regeling positief werd geëvalueerd. Het Digital Trust Center (DTC), dat onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat valt, zal de regeling opnieuw openstellen van 18 juli tot 31 oktober. Mkb’ers kunnen dan aankloppen voor de subsidie voor basale securitymaatregelen.

De belangstelling voor de subsidieregeling in 2024 was aanzienlijk. Ruim 1.300 ondernemers dienden een aanvraag in voor een totaalbedrag van meer dan 1,3 miljoen euro. Dit was een derde meer dan het beschikbare budget van 1 miljoen euro.

De regeling was vorig jaar gericht op ondernemers met 1 tot en met 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal 10 miljoen euro. Zij konden voor een groot aantal basismaatregelen uit de CyberVeilig Check subsidie aanvragen. De vergoeding bedroeg 50 procent van de aanschaf- en implementatiekosten, met een maximum van 1.250 euro per aanvraag.

Populaire maatregelen

Uit de evaluatie van de vorige subsidieronde bleek dat ondernemers het geld voornamelijk inzetten voor concrete basismaatregelen. Subsidie voor veilige netwerktoegang en wifi was het populairst (27%), gevolgd door het instellen en testen van back-ups (19%) en het volgen van cyber awareness-trainingen (13%).

Cybersecurity heeft voor veel kleine bedrijven weinig prioriteit. Zo blijkt dat 19 procent van de bedrijven met minder dan tien medewerkers geen enkele maatregel treft tegen cyberaanvallen. De subsidieregeling, samen met tools zoals de CyberVeilig Check, is bedoeld om ondernemers te stimuleren en te helpen bij het zetten van de eerste stappen.

Het Digital Trust Center zal binnenkort meer informatie vrijgeven over de precieze voorwaarden en de aanvraagperiode voor de nieuwe ronde in 2025. Geïnteresseerde ondernemers wordt aangeraden de communicatiekanalen van het DTC in de gaten te houden.

Tip: Digital Trust Center heeft in 2024 meer ondernemers bereikt