Genesis moet Atos redden en naar de top brengen

Atos heeft zijn strategisch toekomstplan gepresenteerd. Het bedrijf zet de merken Atos en Eviden voort en kondigt een grondige herstructurering aan. Het plan, genaamd ‘Genesis’, moet ervoor zorgen dat Atos weer financieel gezond wordt en zijn innovatiekracht terugvindt. De belangrijkste doelstellingen zijn het verlagen van de schuldenlast, het vergroten van de operationele marge en het uitbouwen van de organisatie op het gebied van data en AI.

Luister (en kijk) elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een andere dienst.

De komende periode gaat Atos flink reorganiseren met Gensis. Het bedrijf zal zich concentreren op een aantal kernregio’s, wat betekent dat het zich uit diverse kleinere markten zal terugtrekken. Hoeveel banen hierbij verloren gaan, moet Atos nog bekendmaken. Tegelijkertijd wil het bedrijf groeien met een nieuw op te richten divisie gericht op data en AI, waarvoor de komende jaren ongeveer 8.000 nieuwe medewerkers moeten worden aangetrokken.

Daarnaast is Atos in gesprek met de Franse overheid over de verkoop van het Advanced Computing-onderdeel, wat naar schatting 600 miljoen euro kan opleveren. De verkoop van andere bedrijfsonderdelen is voorlopig gepauzeerd. Een belangrijke boodschap uit het Genesis-plan is dat Atos de komende jaren financiële ademruimte heeft: er lopen geen leningen af en er hoeft niets geherfinancierd te worden. Grote financiële problemen lijken voorlopig niet aan de orde. Er wordt zelfs voorzichtig gesproken over mogelijke kleinere overnames. Genesis moet Atos de verlossing gaan geven na een lange periode van onzekerheid. Een faillissement is in elk geval voorlopig van de baan.

In deze Techzine Talks analyseren we het plan en staan we stil bij de recente ontwikkelingen van Atos.

Podcastspeler

Bovenaan deze pagina staat de link naar de aflevering van Techzine Talks op YouTube. Wil je liever hier in de browser luisteren, dan kan dat hieronder.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 5

Inmiddels is het alweer het vijfde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 dé Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2025 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.