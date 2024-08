Rubrik en Cisco werken samen aan identificeren cyberaanvallen

Met de integratie van Rubrik met Cisco XDR moeten organisaties gemakkelijker gerichte aanvallen op data kunnen identificeren.

Cisco heeft de laatste tijd prioriteit gegeven aan XDR om bedrijven beter te ondersteunen bij de detectie en respons op cyberdreigingen. Het platform correleert alle securitytelemetrie om vervolgens de juiste risicoanalyses te leveren. Voor security operation centers (SOC’s) van bedrijven zou deze werkwijze resulteren in een efficiëntere werking.

Een XDR-product is echter ook afhankelijk van integraties met platformen van andere leveranciers. Cisco speelt hierop in, wat vandaag resulteert in de integratie met de Rubrik Security Cloud. Deze Rubrik-oplossing wordt gebruikt voor het beschermen van data uit SaaS-applicaties, de cloud of andere omgevingen.

Resultaten samenwerking

Door de samenwerking krijgen security-experts verenigde zichtbaarheid op de omgeving en data, zodat potentiële aanvallen op data snel kunnen worden gedetecteerd en gestopt. Daarnaast moeten onderzoek en prioritering soepeler verlopen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van threat intelligence met datacontext. Als hieruit blijkt dat een aanval gericht is op zeer kritieke data, kan er direct prioriteit worden gegeven aan het vinden van een oplossing. De integratie biedt nog een derde voordeel: het vereenvoudigt het proces van dataherstel.

Naast deze securitywinst willen Cisco en Rubrik ook een zakelijke slag slaan. Zo werkt de integratie samen met Cisco Intersight, het platform voor het beheer van compute-, storage- en netwerkinfrastructuur. Intersight maakt de deployment en configuratie van het Rubrik Data Management Platform op Cisco-infrastructuur mogelijk.

