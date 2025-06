Cisco geeft strijd om slimste switches ter wereld nieuwe impuls

Met een beetje goede wil kunnen we stellen dat er een strijd gaande is in de netwerkwereld. Welke leverancier mag zich de fabrikant van de slimste switches ter wereld noemen? Zowel HPE Aruba Networking als Cisco zijn deze strijd overduidelijk aangegaan. Vandaag tijdens Cisco Live zorgt Cisco met de aankondiging van de C9350 en C9610 Smart Switches voor een nieuwe impuls.

Recent schreven we een uitgebreid verhaal over de HPE Aruba Networking CX 10040, de opvolger van de smart switch waarmee het jaren geleden allemaal begon, de CX 10000. De term smart switch voor dit nieuwe type switch, dat een stuk slimmer is dan ’traditionele’ switches dankzij ingebouwde extra processorkracht, is door Cisco bedacht eerder dit jaar, toen het met de N9300 Smart Switches op de proppen kwam. Nu, vier maanden na de lancering van die switches volgt Cisco al met de C9350 en C9610.

De aankondiging van de C9350 en C9610 Smart Switches is om meerdere redenen bijzonder. Het geeft allereerst aan dat het Cisco menens is met deze categorie. Drie jaar wachten om een nieuw model te introduceren zoals HPE Aruba Networking deed met de CX 10000 en CX 10040 is een luxe die Cisco niet heeft. Niet alleen omdat de rest van de markt ook niet stil zit, maar als we Cisco moeten geloven vooral ook omdat er een fundamentele upgrade nodig is van het netwerk.

De reden voor de noodzaak van de fundamentele upgrade van het netwerk laat zich anno 2025 eenvoudig raden. Dat is uiteraard de opkomst en uitrol van AI en de workloads die daarmee gepaard gaan. Martin Lund, EVP Common Hardware Group bij Cisco noemt AI-workloads tijdens een sessie die we tijdens Cisco Live bijwoonden “de meest veeleisend workload die bestaat binnen netwerken”. Om duidelijk te maken hoe zwaar de workload is, noemt hij het vervolgens “VoIP on steroids“. Het heeft niet alleen een uiterst hoge throughput nodig, maar stelt ook hoge eisen aan zaken zoals latency, jitter en ga zo maar door.

Uitbreiding van datacenter naar campus

Een tweede reden waarom de aankondiging van de nieuwe Cisco Smart Switches, de C9350 en C9610, bijzonder is, heeft te maken met het gebruiksdoel. De N9300 Series Smart Switches is een serie uit de Nexus-lijn. Dat is het datacenteraanbod van Cisco. De ‘C’ in de productnamen van de switches die Cisco vandaag aankondigt staat echter voor Catalyst. Dat is de lijn van Cisco voor campusnetwerken. Waar HPE Aruba Networking met de update van de CX 10000 binnen het datacenter bleef, breidt Cisco met de C9350 en C9610 de doelgroep van smart switches verder uit.

Je kunt je afvragen of smart switches, die ongetwijfeld een stuk duurder zullen zijn dan ’traditionele’ switches in campusnetwerken al nodig zijn. Smart switches zijn immers vooral slimmer dan standaard switches omdat ze allerlei extra diensten kunnen draaien op de switch zelf. De N9300 Series zal bij algemene beschikbaarheid deze zomer bijvoorbeeld Hypershield kunnen draaien op de switches zelf. Hypershield is een nieuwe security-architectuur die Cisco binnen het hele portfolio wil gaan uitrollen. Het is een fundamenteel onderdeel van de security-visie van het bedrijf. Er komen echter nog veel meer diensten beschikbaar om op Smart Switches te draaien, is de belofte vanuit Cisco.

De vraag die wij op dit moment hebben is of het draaien van dit soort extra diensten strikt genomen wel noodzakelijk is op access switches zoals de C9350 en C9610 Smart Switches. Je kunt zeggen dat ook die switches zo goed mogelijk moeten integreren met de security-architectuur, maar of dat ook echt nodig is als de datacenters waar de campusnetwerken mee verbinden er al onderdeel van uitmaken, is de vraag. Het zal zoals gezegd zonder twijfel een stevige investering zijn.

Programmeerbaar dankzij Silicon One

Als we goed luisteren naar de al eerder genoemde Lund tijdens een sessie waaraan ook Jeetu Patel, de President en CPO van Cisco, deelneemt, dan krijgen we het idee dat de Catalyst C9350 en C9610 Smart Switches onderdeel uitmaken van een ander soort smart switch dan de N9300 Series. Het lijkt vooral te gaan om de programmeerbaarheid die Silicon One met zich meebrengt.

Het idee is dat je met dit soort nieuwe hardware klaar bent voor wat er ook op je af gaat komen dankzij AI. Je kunt de Silicon One chip in de switch dermate goed programmeren dat ook richting de toekomst om kunt gaan met de “VoIP on steroids” workloads die AI over je netwerk heen gaat laten lopen. Cisco claimt dat de switches tot 51.2 Tbps aan throughput kunnen leveren aan minder dan 5 ms latency. Daar komt ook nog bovenop dat de switches quantum-proof zijn, oftewel PQC gebruiken.

De nieuwe Catalyst Smart Switches die Cisco vandaag aankondigt lijken dus vooralsnog vooral interessant vanuit het perspectief van future-proofing. Dat vinden wij eerlijk gezegd zelden een heel goed argument om iets aan te schaffen. Ontwikkelingen gaan snel tegenwoordig, ook binnen de netwerkinfrastructuur. De kans dat er snel iets is wat je nog beter gaat future-proofen is zeer groot. Dat nieuwe product kan dankzij normale marktfactoren dan ook nog eens een stuk goedkoper zijn. Aan de andere kant, dit type switch, met Silicon One ASIC dat je naar wens kunt programmeren, zal ongetwijfeld heel lang dienst kunnen doen. Hij zal niet snel ‘ouderwets’ worden. Als je nu dan toch een grote netwerkupdate wilt of moet doen, dan kun je net zo goed meteen voor dit type switch gaan.

Slimheid komt alleen uit Silicon One

Dat het bij de Cisco C9350 en C9610 Smart Switches om duidelijk andere switches gaat dan bij de N9300 Series en de CX-modellen van HPE Aruba Networking, is overigens ook erg duidelijk te zien aan de componenten van de switches zelf. In deze nieuwe modellen zit namelijk geen AMD Pensando DPU (Data Processing Unit), die je wel aantreft in alle andere smart switches die we in dit artikel aanhalen. In het geval van de N9300 Series gaat het dan om een combinatie van Silicon One en AMD Pensando.

Met andere woorden, de slimheid van de Cisco C9350 en C9610 Smart Switches komt volledig uit de eigen Silicon One chip. Het equivalent van de DPU die in de andere modellen zit, moet dan op de ASIC zitten. Dat zorgt ongetwijfeld voor betere prestaties, want hij is diep geïntegreerd. Daarnaast snijdt Cisco een derde partij uit de supply chain en het fabricageproces. Dat zal ook op meerdere manieren voordelen bieden.

We vragen ons overigens ook af of er in Cisco C9350 en C9610 Smart Switches wel het equivalent van een DPU aanwezig is. Het zou gezien de insteek die we hierboven beschrijven, waarbij de nadruk ligt op throughput en security best eens kunnen zijn dat hier helemaal geen extra diensten op hoeven te gaan draaien. Dat het echt puur om de programmeerbaarheid draait en dat die programmeerbaarheid het een slimme switch maakt. In dat geval zorgt Cisco nog geen half jaar na het lanceren van de term smart switch al voor verwatering ervan. Op zich is dat te verwachten met een nieuwe term, maar wel goed om snel scherp te krijgen. We zullen deze week tijdens Cisco Live eens vragen hoe het echt zit.

Wie gaat de strijd winnen?

Wat de exacte verhoudingen tussen de verschillende smart switches ook mogen zijn, het is duidelijk dat er een interessante strijd is ontstaan op de markt. Cisco laat er geen gras over groeien en wil zo snel mogelijk stappen zetten om HPE Aruba Networking in te halen. De C9350 en C9610 Smart Switches zullen nog deze maand te bestellen zijn. Daarmee lijken ze tegelijk met de N9300 Series beschikbaar te komen. We zijn benieuwd wat de impact op de markt gaat zijn hiervan en uiteraard ook naar de reactie vanuit het kamp van HPE. Daar zitten ze natuurlijk nog steeds met smart op goedkeuring op de overname van Juniper te wachten. Als die er uiteindelijk ook daadwerkelijk komt, kan ook HPE Aruba Networking grotere stappen gaan zetten, onder ander in dit gedeelte van de netwerkmarkt.