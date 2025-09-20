Cyberaanval op Collins Aerospace-software veroorzaakt geannuleerde vluchten

Brussels Airport kampt met ernstige vertragingen na een cyberaanval op vrijdagavond. De luchthaven werd indirect slachtoffer van een aanval op Collins Aerospace. In Berlijn en Londen zijn er eveneens problemen gemeld.

De cyberaanvallers richtten zich niet tot Brussels Airport in het bijzonder. “De luchthaven zelf was niet het doelwit van de cyberaanval, maar werd er indirect door getroffen”, verklaart een woordvoerder. De systemen van externe dienstverlener Collins Aerospace, die de check-in en boarding beheert, werden getroffen. “We zijn op de hoogte van een ‘cybergerelateerde verstoring’ van onze Muse-software”, meldt het bedrijf in Britse media. Meer dan 100 luchthavens wereldwijd zouden gebruik maken van de software van deze partij.

De aanval heeft dan ook niet alleen effect op de luchthaven van België. Ook de Duitse luchthaven Berlin Brandenburg Airport (BER) werd getroffen door dezelfde cyberaanval. BER verbrak uit voorzorg de verbindingen met het gecompromitteerde systeem, wat eveneens tot langere wachttijden leidde. Ook Heathrow in Londen rapporteerde storingen en mogelijke vertragingen. De luchthavens van Dublin en Cardiff zijn andere gekende slachtoffers. De internationale impact toont aan hoe kwetsbaar kritieke infrastructuur kan zijn wanneer externe dienstverleners worden geraakt.

Handmatige check-in veroorzaakt chaos

De systemen voor check-in en boarding liggen door de aanval plat. Brussels Airport moet daardoor overschakelen op handmatige procedures. Met zo’n 35.000 verwachte reizigers op zaterdag ontstond er een logistieke uitdaging van formaat. De impact van de aanval op vrijdagavond is zaterdag goed zichtbaar: er staan lange wachtrijen en verschillende vluchten werden aanzienlijk vertraagd of geschrapt.

Hoe lang de technische problemen aanhouden blijft vooralsnog onduidelijk. “De externe dienstverlener probeert het probleem zo snel mogelijk te verhelpen, maar we kunnen daar nog geen timing op kleven”, zegt Ihsane Chioua Lekhli van Brussels Airport aan VRT NWS. “We blijven alle updates delen via onze kanalen.”

Vier van de geannuleerde vluchten bij Tui Fly werden omgeleid naar de luchthaven van Oostende. Brussels Airlines wist zijn vluchten grotendeels overeind te houden, maar spreidde langeafstandsvluchten om verdere complicaties te vermijden.

Reizigers wordt geadviseerd hun vluchtinformatie regelmatig te controleren voordat ze naar de luchthaven vertrekken.

Lees ook: Zero Trust is het kompas in de AI-storm