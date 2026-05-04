ClickShare Hub: de missing link tussen BYOD en Microsoft Teams Room

Hybride vergaderen is vandaag de norm, maar in veel organisaties blijft één vraag terugkomen: hoe maak je vergaderruimtes flexibel voor gebruikers én beheersbaar voor IT? Mensen willen hun laptop gebruiken voor Zoom, Google Meet of Microsoft Teams, terwijl IT inzet op Microsoft Teams Room voor standaardisatie en security. Tot nu toe waren die twee werelden moeilijk te verzoenen.

Enter ClickShare Hub, niet zomaar een nieuw stukje hardware, maar een antwoord op een structureel probleem. Én volledig gecertificeerd voor Microsoft Teams. Het brengt de vrijheid van BYOD samen met het beheer en de betrouwbaarheid van een Microsoft Teams Room (MTR). Eindelijk één ecosysteem dat werkt voor iedereen.

De brug tussen flexibiliteit en controle

Hybride werken mag dan volwassen zijn, technologie hinkt vaak nog achterop. Gebruikers kiezen instinctief voor hun eigen device. Dat is logisch: hun laptop is hun eigen digitale werkplek. Ze kennen hun instellingen, shortcuts, typen snel, delen content makkelijker en schakelen moeiteloos tussen apps.

Maar voor IT levert dat veel variatie op, met wisselende user ervaringen, inconsistente beveiliging en supportlast als gevolg. Microsoft Teams Room bracht orde in dat landschap, maar beperkt tegelijk de flexibiliteit van gebruikers die af en toe een andere meeting app als Zoom of Google Meet nodig hebben.

Gebouwd op het Microsoft Device Ecosystem Platform, integreert ClickShare Hub naadloos met de Teams-ervaring. Gebruikers krijgen toegang tot een vertrouwde one-tap-join via het Control Panel, terwijl IT makkelijk zichtbaarheid krijgt op alle vergaderruimtes, zowel Microsoft Teams Rooms als BYOD-ruimtes, in één dashboard via het Teams Admin Center. Monitoring, updates, policies: alles wordt voorspelbaar en schaalbaar.

Een gebruikservaring die intuïtief aanvoelt

Voor eindgebruikers verandert er één ding: vergaderen wordt simpel. De bekende ClickShare Button, nu met Wi-Fi 6E en USB‑C DisplayPort, maakt delen draadloos, intuïtief en universeel. Geen drivers, geen gedoe, geen IT-assistentie nodig.

Ook gasten profiteren daarvan. Externe partners, consultants of freelancers kunnen zonder software-installaties deelnemen aan vergaderingen en content delen, wat cruciaal is voor organisaties met veel bezoekers. Tegelijk blijft security volledig intact dankzij netwerksegmentatie, versleuteling en conformiteit met ISO 27001 en ETSI IoT‑standaarden.

Het resultaat is een user experience die aanvoelt alsof ze altijd al zo had moeten zijn: snel, herkenbaar en stressvrij.

BYOD én Microsoft Teams Room in één ruimte

Het echte verschil zit in wat ClickShare Hub mogelijk maakt in de meeting room. Gebruikers kunnen een Zoom- of Google Meet-call starten vanaf hun eigen laptop en toch nog steeds de camera’s, microfoons en displays van de ruimte gebruiken. Precies datgene wat vroeger onmogelijk, omslachtig of onbetrouwbaar was.

IT behoudt tegelijkertijd volledige controle. Policies, monitoring en updates blijven centraal beheerd. De ruimte blijft een MTR-omgeving, met alle voordelen van consistentie en security, maar dan aangevuld met de flexibiliteit die teams vandaag verwachten.

En dan is er nog AI. Automatische roomconfiguratie, smart audio en video, real-time transcripties en samenvattingen: het tilt meetings naar een niveau waar gebruikers minder bezig zijn met technologie en meer met inhoud.

Een strategische stap voor IT-managers

Voor IT-teams in België en Nederland is ClickShare Hub geen gadget, maar een strategische keuze. Minder variatie in workflows betekent minder supporttickets, snellere adoptie en ruimtes die coherent functioneren. Voor medewerkers betekent het meer vrijheid, betere toegankelijkheid en meetings die eindelijk zonder frictie verlopen.

ClickShare Hub is daarmee niet zomaar een device. Het is de ontbrekende schakel die BYOD en Microsoft Teams Room samenbrengt in één krachtig, beheerd ecosysteem, precies wat hybride organisaties nodig hebben om future‑proof te blijven. De certificatie van ClickShare Hub rooms solution bundels voor Microsoft Teams garandeert bedrijven een naadloze integratie met hun bestaande systemen én een consistente gebruikerservaring, nu en in de toekomst.

Dit is een ingezonden bijdrage van Barco.