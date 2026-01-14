CrowdStrike neemt browserbeveiliger Seraphic over

CrowdStrike neemt de Israëlische browserbeveiligingsspecialist Seraphic Security over. Met de deal, die volgens bronnen een waarde heeft van ongeveer 400 miljoen dollar, voegt CrowdStrike technologie toe die zich richt op het beveiligen van de browser als centrale draaischijf.

De exacte voorwaarden zijn volgens Calcalist niet openbaar gemaakt. Het grootste deel van de overnamesom wordt waarschijnlijk in contanten voldaan, aangevuld met aandelen.

Ilan Yeshua en Avihay Cohen richtten Seraphic in 2020 op. Het groeide in korte tijd uit tot een bedrijf met meer dan vijftig medewerkers. De startup wist ook investeerders te overtuigen van zijn visie. In januari vorig jaar haalde Seraphic 29 miljoen dollar op in een financieringsronde, met deelname van onder meer GreatPoint Ventures en het CrowdStrike Falcon Fund. In totaal kwam de financiering uit op ongeveer 37 miljoen dollar.

Seraphic beveiligt bestaande browsers

De kern van Seraphics technologie ligt bij het direct beveiligen van bestaande browsers. In plaats van organisaties te dwingen over te stappen op een aparte secure browser of zware infrastructuur zoals virtual desktop-omgevingen en VPN’s, integreert Seraphic zijn beveiligingslaag rechtstreeks in de browser die medewerkers al gebruiken.

Daarmee profiteren bedrijven van bescherming en detectie zonder zichtbare impact voor eindgebruikers. De oplossing ondersteunt verschillende browsers en sluit ook aan op populaire SaaS- en desktopapplicaties die veel worden gebruikt voor samenwerking en communicatie.

Die aanpak plaatst Seraphic in een competitieve markt, waarin meerdere partijen proberen de browser tot controlepunt voor security te maken. Waar sommige alternatieven werken met geïsoleerde omgevingen of extra lagen die beheer en kosten verhogen, kiest Seraphic voor een browser-native benadering. Volgens het bedrijf verlaagt dat de implementatiedrempel en vermindert het de operationele last voor IT- en securityteams.

Browser als draaischijf

Voor CrowdStrike sluit de overname aan bij de bredere strategie om identity, endpoint en toegang steeds nauwer met elkaar te verbinden. De browser speelt daarin een centrale rol, omdat daar het grootste deel van het dagelijkse werk plaatsvindt en gevoelige data wordt benaderd.

Door Seraphics technologie te combineren met de telemetrie en dreigingsinformatie van het Falcon-platform en recente uitbreidingen op het gebied van continue autorisatie, wil CrowdStrike beveiliging dynamischer en contextafhankelijk maken.

Het gezamenlijke doel is om zero trust niet te beperken tot een eenmalige toegangscontrole, maar dit continu af te dwingen tijdens actieve sessies. In die visie blijft de gebruiker flexibel werken in zijn browser naar keuze. Dit, terwijl beveiliging op de achtergrond meebeweegt met gedrag, identiteit en risico.