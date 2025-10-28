Thinkwise introduceert een doorbraak in RPG softwaremodernisering

Thinkwise heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt met de lancering van een revolutionaire tool die 100% upcyclen van RPG code en schermen op basis van een DB2 database op AS/400 of Power-platform naar het Thinkwise-platform mogelijk maakt.

AI-gebaseerde moderniseringstool voor RPG

De Upcycler is al jaren een bewezen tool van Thinkwise om legacy systemen automatisch om te zetten naar moderne, modelgedreven applicaties. Dankzij de integratie van kunstmatige intelligentie wordt dit proces nu nog sneller en slimmer uitgevoerd.

“De integratie van AI in onze upcycler zorgt ervoor dat projecten nog eens 30 tot 50% sneller kunnen,” zegt Victor Klaren, oprichter van Thinkwise. “Dit is een dream come true! We zijn trots op wat we hebben bereikt en kijken uit naar de mogelijkheden die dit biedt voor onze klanten.”

Sneller moderniseren met behoud logica & kennis

Met deze innovatieve tool kunnen bedrijven hun legacy systemen upgraden naar moderne, flexibele en schaalbare oplossingen, zonder dat ze hun bestaande code en kennis hoeven op te geven. Dit resulteert in aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen, evenals een verbeterde flexibiliteit en schaalbaarheid.

Klaar voor de volgende stap

Maar dat is nog niet alles! Thinkwise heeft plannen om in de toekomst nog meer programmeertalen te ondersteunen voor de AI-upcycler, waardoor klanten nog meer vrijheid en flexibiliteit krijgen bij het upcyclen van hun legacy-systemen.

Meer weten over de AI-Upcycler voor RPG?

Voor meer informatie over Thinkwise en de nieuwste AI-upcycler, bezoek de website of neem contact op via info@thinkwisesoftware.com.

Over Thinkwise

Thinkwise is een Nederlandse technologieleverancier van een gespecialiseerd Enterprise Low-Code Application Platform, gericht op legacy-modernisering. Met het Thinkwise Platform kunnen organisaties snel en beheersbaar complexe bedrijfsapplicaties ontwikkelen, implementeren en onderhouden, met minimale programmeerinspanning. Het platform wordt gebruikt door klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder productie, logistiek, agrifood, financiële dienstverlening en de overheid.