Anthropic introduceert dreaming voor Claude Managed Agents

Anthropic heeft een nieuwe functie aangekondigd voor Claude Managed Agents onder de naam dreaming. De functie bevindt zich momenteel in een research preview en moet AI-agents in staat stellen om over langere tijd zelfstandig beter te worden in hun werk.

Volgens Anthropic analyseert dreaming eerdere sessies en opgeslagen geheugen om patronen te herkennen, fouten te corrigeren en workflows te verfijnen.

Dreaming vormt een uitbreiding op het bestaande memory-systeem binnen Claude Managed Agents. Waar memory bedoeld is om informatie tijdens een taak of sessie vast te houden, richt dreaming zich op het verwerken en verbeteren van dat geheugen tussen sessies door. Het systeem bekijkt eerdere opdrachten, opgeslagen context en interacties om te bepalen welke informatie relevant blijft en welke processen goed of slecht werken.

Beperkingen van contextvensters

Volgens SiliconANGLE positioneert Anthropic dreaming als een oplossing voor de beperkte contextvensters van grote taalmodellen. Bij langdurige taken gaat context verloren wanneer eerdere interacties niet meer binnen het actieve werkgeheugen passen. Veel AI-systemen gebruiken daarom technieken waarbij gesprekken periodiek worden samengevat om alleen relevante informatie te bewaren. Volgens Anthropic gaat dreaming verder doordat het niet alleen individuele gesprekken analyseert, maar ook patronen herkent over meerdere sessies en agents heen.

De functie analyseert sessies en memory stores om terugkerende patronen te identificeren, zoals veelgemaakte fouten of werkmethodes die consistent betere resultaten opleveren. Daarnaast kan dreaming gedeelde voorkeuren herkennen wanneer meerdere agents samenwerken binnen dezelfde omgeving.

Een belangrijk onderdeel van dreaming is het herstructureren van opgeslagen geheugen. Volgens Anthropic moet dit voorkomen dat memory-systemen na verloop van tijd vervuild raken met irrelevante of tegenstrijdige informatie. Door geheugen actief te reorganiseren probeert het systeem de kwaliteit van opgeslagen context hoog te houden.

Ontwikkelaars kunnen zelf bepalen hoe vaak dreaming wordt uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om memory-updates automatisch door te voeren of wijzigingen eerst handmatig te beoordelen.

Dreaming is vooral bedoeld voor langdurige workflows waarbij agents langere tijd taken uitvoeren of samenwerken met andere agents. In die scenario’s moet de functie helpen om ervaringen uit eerdere sessies mee te nemen naar nieuwe opdrachten zonder voortdurend handmatig bij te sturen.

Agents verdelen taken onderling

Anthropic koppelt dreaming nadrukkelijk aan multiagent orchestration, een andere nieuwe functie binnen Managed Agents. Daarbij kan een hoofdagent werk verdelen over gespecialiseerde subagents met eigen modellen, prompts en tools. De subagents kunnen parallel werken op een gedeeld bestandssysteem terwijl hun resultaten worden samengebracht binnen de context van de hoofdagent.

Claude Managed Agents is volgens Anthropic bedoeld als alternatief voor ontwikkelaars die niet rechtstreeks AI-agents willen bouwen op basis van de Messages API. Dreaming is voorlopig alleen beschikbaar via een toegangsprogramma voor ontwikkelaars. Outcomes, memory en multiagent orchestration zijn beschikbaar als publieke bèta binnen Claude Managed Agents.