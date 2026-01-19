De browser wordt in 2026 het primaire AI-toegangspunt

Nu AI agents steeds meer bedrijfsprocessen overnemen, verschuift het kwetsbaarste punt van de digitale onderneming naar het interactiemoment zelf: de browser. Dit toegangspunt, waar mens en machine samen opereren, ontwikkelt zich razendsnel tot een primaire bedrijfsomgeving die veel meer doet dan enkel informatie tonen. In 2026 verandert de browser zelfs van hulpmiddel voor informatieverwerking naar een agentisch platform dat zelfstandig taken uitvoert. Daarmee ontstaat voor CIO’s en CISO’s een cruciale vraag: hoe maak je deze transformatie mogelijk én beveilig je tegelijkertijd een nieuw soort ‘besturingssysteem’ dat fungeert als primaire, autonome interface voor je hele bedrijf?

Hoewel endpoint‑controles en toegangsframeworks cruciaal blijven, creëren deze nieuwe, proactieve mogelijkheden een duidelijke kloof in controle en inzicht. Hierdoor ontstaat de noodzaak voor een gespecialiseerde beveiligingslaag die de browser zelf beschermt tegen geavanceerde AI‑interacties.

De nieuwe categorie van browser-gerelateerde dreigingen groeit inmiddels explosief. Uit ons onderzoek blijkt dat het GenAI-verkeer met meer dan 890% is toegenomen en het aantal gerelateerde data-beveiligingsincidenten in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld is. De risico’s lopen uiteen van onopzettelijke datalekken, zoals een medewerker die per ongeluk een vertrouwelijk IP-adres invoert in een openbare LLM, tot geavanceerde aanvallen waarbij een kwaadaardige prompt een AI-bot misleidt om persoonsgegevens van een andere klant prijs te geven of ongeoorloofde acties uit te voeren.

Waar grote ondernemingen al worstelen met het beveiligen van de browser als nieuwe toegangspoort tot AI-systemen, worden kleine en middelgrote bedrijven (mkb) geconfronteerd met een nog grotere dreiging. Zonder gespecialiseerde beveiligingsteams en vaak opererend in BYOD-omgevingen (Bring Your Own Device), is de browser voor veel mkb-organisaties vrijwel het volledige ‘netwerk’. Daardoor kan één enkel datalek al direct ontwrichtend zijn of zelfs het bestaan van de organisatie bedreigen.

Omdat organisaties steeds meer agent-gedreven interacties moeten beheersen, verandert de browser onvermijdelijk in een nieuw controlepunt: de centrale laag waar beveiliging daadwerkelijk moet plaatsvinden. In deze realiteit verschuift de focus van het beveiligen van een fysieke omgeving naar het beschermen van data, waar die zich ook bevindt. Hiervoor is een uniform, cloud-native beveiligingsmodel nodig dat zero-trust-beveiliging afdwingt op het eigenlijke interactiepunt: de browser zelf.

Op die manier kan verkeer worden gecontroleerd nog vóór het wordt versleuteld en het netwerk bereikt. Dit biedt de nauwkeurige controle om gevoelige gegevens in prompts dynamisch te maskeren, ongeautoriseerde screenshots te blokkeren en illegale bestandsoverdrachten te voorkomen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Palo Alto Networks. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.