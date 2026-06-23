AI-security begint in de boardroom

Veel organisaties omarmen AI als motor voor innovatie en efficiëntie. Die focus op kansen gaat voorbij aan een cruciaal punt: wie AI inzet, introduceert ook nieuwe en moeilijk voorspelbare risico’s. Daarmee verschuift AI-security in hoog tempo van een IT-vraagstuk naar een verantwoordelijkheid op bestuursniveau.

Die verschuiving gaat sneller dan veel organisaties kunnen bijhouden. Nieuwe generatie AI-modellen, zoals Mythos van Anthropic, onderstrepen hoe krachtig en schaalbaar deze technologie inmiddels is. Tegelijkertijd riep het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) Nederlandse organisaties recent op om niet af te wachten, maar direct maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door kortere reactietijden, snellere patchprocessen en het op orde brengen van de basisbeveiliging. Die oproep staat niet op zichzelf. Door strengere Europese regelgeving, zoals de NIS2-richtlijn, is het noodzakelijk digitale weerbaarheid aantoonbaar op orde te hebben. Security is daarmee steeds nadrukkelijker een bestuursverantwoordelijkheid.

AI zonder regie is een risico

Veel organisaties zien AI-security nog als een technisch vraagstuk en focussen op het beveiligen van modellen, data en infrastructuur. Dat is noodzakelijk, maar niet voldoende. De echte uitdaging is governance: hoe zorg je dat AI-systemen betrouwbaar, controleerbaar en uitlegbaar blijven, juist nu ze complexer en autonomer worden? Dat vraagt duidelijke kaders, verantwoordelijkheden en toezicht op bestuursniveau. Zonder die verankering ontstaat het risico op versnippering, met losse initiatieven, uiteenlopende beveiligingsniveaus en onvoldoende zicht op waar AI precies wordt gebruikt en welke risico’s daarbij horen.

Geen vertrouwen, geen AI-adoptie

AI is alleen breed inzetbaar als er vertrouwen is bij klanten, partners en toezichthouders. Dat vertrouwen ontstaat niet vanzelf. Het vereist transparantie in hoe AI-systemen werken, hoe data wordt gebruikt en hoe risico’s worden beheerst. En dit alles moet aantoonbaar zijn. Organisaties moeten kunnen aantonen dat ze grip hebben op hun AI-toepassingen. Juist in een Europese en Nederlandse context, met strengere regelgeving en toezicht, zijn compliance en security direct met elkaar verbonden. AI inzetten vraagt dus niet alleen om veilig werken, maar ook om het kunnen aantonen dat je veilig werkt.

Beveiliging moet mee met snelheid aanvallen

Door de hoge snelheid waarmee dreigingen zich ontwikkelen en aanpassen, is AI anders dan andere technologische ontwikkelingen. Aanvallers vinden met AI veel sneller kwetsbaarheden, zetten gerichter phishingcampagnes op en schalen bestaande aanvallen eenvoudig op. Dat betekent dat traditionele beveiligingsmodellen met periodieke updates en reactieve maatregelen, niet meer voldoen. Organisaties moeten werken aan een continu model van monitoring, detectie en bijsturing. De oproep van het NCSC sluit daar naadloos op aan: verkort reactietijden, versnel patchprocessen en zorg dat de basisbeveiliging op orde is. Niet als eenmalig project, maar als een doorlopend proces.

AI-security als strategische pijler

Organisaties die AI succesvol en veilig kunnen inzetten, zijn niet per se degenen met de meest geavanceerde technologie. Het zijn de organisaties die AI-security integraal onderdeel van hun strategie maken. Dat betekent dat AI-security wordt verankerd in governance en besluitvorming, met duidelijke verantwoordelijkheden en eigenaarschap binnen de organisatie. Parallel vraagt het investeringen in continue monitoring en snelle respons, zodat dreigingen tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Maar het vereist vooral een andere mindset: security is geen rem op innovatie, maar een essentiële voorwaarde om AI verantwoord en op schaal in te zetten.

Kortom, AI ontwikkelt zich in hoog tempo en dat geldt ook voor de risico’s die daarmee gepaard gaan. Eenmalige, reactieve beveiligingsmaatregelen kunnen dit tempo niet bijhouden. Het beveiligen van AI vereist continu inzicht, voortdurende tests en een beveiligingsaanpak die mee evolueert met de technologie.

Betrouwbare AI is afhankelijk van gelaagde bescherming gedurende de gehele levenscyclus, van data en modellen tot applicaties en integraties – geleid door governance en zero-trust

principes. Naarmate AI-systemen steeds meer verbonden en autonoom worden, moet beveiliging zich voortdurend blijven aanpassen en in het ontwerp ingebouwd zijn.

AI zal de manier waarop organisaties werken blijven herdefiniëren. De waarde ervan is echter slechts zo robuust als de vangrails erachter. Bouw AI waarop u kunt vertrouwen: veilig, schaalbaar en klaar voor de toekomst.

Dit is een ingezonden bijdrage van NTT DATA. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.