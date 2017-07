Nanotechnologie als sleutel voor betere batterij

Hardware

Altijd al op zoek geweest naar een batterij waarmee je langer doet, die sneller oplaadt en ook nog eens duurzamer is dan de huidige batterijen op de markt? Dan brengt HE3DA jou de oplossing.

ZDNet spreekt in haar spotlight van HE3DA over een jarenlange stijgende populariteit in elektrische auto’s en daarmee gekoppeld ook interesse in lithium-ion batterijen. Deze interesse heeft bedrijven ertoe gezet om hiervoor nieuwe concepten te gaan ontwikkelen.

Zo ook HE3DA, een Tsjechisch energiebedrijf. Dit bedrijf hanteert een methode ontwikkeld door scheikundige, en tevens oprichter van het bedrijf, Jan Prochazka. Zijn bedrijf begon haar eerste productlijn in december 2016. Deze productlijn gebruikt nanodeeltjes om zo het oppervlak van de elektroden te verhogen en het probleem van lithium-ion diffusie op te lossen. In 2007 testte Prochazka enkele van zijn theorieën; met resultaat.

Nanotech batterij in elektrische auto

In eerste instantie was zijn theorie om nanotechnologie te gebruiken bedoeld om een batterij te creëren die simpelweg langer meeging en sneller oplaadde. Dit bleek echter een kleine teleurstelling omdat er een ontlading was bij sommige elektroden. Deze bevinding beperkte dus het concept. De veiligheid en performance van de batterij waren nog steeds erg goed, maar als grootste voordeel bleek dat de productiekosten voor de batterij maar 1/20e waren in vergelijking met de huidige technologieën.

Wie denkt dat dit de oplossing is voor je smartphone die je om het uur moet opladen wordt helaas teleurgesteld, want je zult deze batterijen vooral vinden in elektrische auto’s. “Onze markt ligt in grote batterijen”, zegt Prochazka. “Hoe groter hoe beter.” De kleinste batterij die HE3DA gaat produceren is dan ook 1.000kWh, wat ongeveer 1.000 keer meer is dan de batterij in je smartphone. “Onze technologie is voornamelijk geschikt als een startbatterij met ongeveer dezelfde grootte als de huidige batterijen, maar dan met veel meer vermogen, namelijk 48V.” De standaard startbatterij heeft momenteel een vermogen van ongeveer 12V.

Grotere vraag dan aanbod

Het zijn echter niet alleen elektrische auto’s die de aandacht hebben van HE3DA. Zo heeft het bedrijf haar pijlen ook gericht op de markt voor backup generatoren in datacenters. De nanotech batterij heeft namelijk een responstijd van milliseconden, wat het erg geschikt maakt als noodstroomvoorziening. Je kunt vertrouwen op een constante stroomspanning en de batterij staat altijd klaar om in stroom te voorzien; genoeg om de diesel generatoren op te laten starten. Op deze manier gaat er nooit data verloren.

Interesse in het concept is er zeker, met meerdere investeringen waarmee HE3DA haar eerst productlijn heeft kunnen ontwikkelen. “De capaciteit blijft echter klein. We kunnen ongeveer 5MWh per jaar produceren”, zegt Prochazka. Met een grotere vraag dan het bedrijf kan bieden, zijn ze druk bezig met het mogelijk maken van massaproductie. “Hopelijk zal massaproductie aan het einde van dit jaar of in het eerste kwartaal van het komende jaar beginnen.” Tot die tijd is het dus nog even wachten.