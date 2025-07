OpenAI test router die automatisch ChatGPT-model kiest

OpenAI lijkt te werken aan een zogenoemde modelrouter die automatisch bepaalt welk taalmodel het best past bij de vraag van een gebruiker.

Dat meldt VentureBeat op basis van berichten op X, onder meer van een OpenAI-onderzoeker die zich Roon noemt. En van Yuchen Jin, CTO van Hyperbolic Labs. De functie zou gebruikers moeten helpen bij het kiezen tussen de inmiddels zeven verschillende modellen binnen ChatGPT Plus en hogere abonnementen.

Sinds de lancering van ChatGPT 2,5 jaar geleden breidde OpenAI het aanbod aan modellen gestaag uit. Betalende gebruikers kunnen momenteel kiezen uit onder meer GPT-4o, o3, o4-mini, o4-mini-high, GPT-4.5 (research preview), GPT-4.1 en GPT-4.1-mini.

Elk model heeft zijn eigen kwaliteiten. Die variëren van sterke prestaties op het gebied van redeneren, zoals bij wiskunde en programmeren, tot betere resultaten op creatieve of communicatieve taken. Hoewel OpenAI bij iedere release toelicht waar een model voor bedoeld is, blijkt het voor veel gebruikers lastig om de juiste keuze te maken.

De router zou dit probleem moeten verhelpen door automatisch te selecteren welk model het meest geschikt is voor een specifieke prompt. Volgens Roon, vermoedelijk het pseudoniem van OpenAI-onderzoeker Tarun Gogineni, blijft handmatige modelkeuze mogelijk, maar voorkomt de nieuwe functie dat bijvoorbeeld artsen per ongeluk op een minder krachtig model blijven hangen. Zijn opmerkingen verschenen in een inmiddels verwijderde post op X, als reactie op zorgen van gebruikers die liever zelf de controle houden over welk model ze inzetten.

Nieuwe modelnamen

Ook Yuchen Jin bevestigt het bestaan van de router en koppelt deze aan de ontwikkeling van GPT-5. Volgens hem gaat het niet om één model, maar om meerdere modellen die via de router automatisch worden geselecteerd op basis van het type input. Denk aan redeneren, niet-redeneren of het gebruik van tools. Hij stelt dat dit de reden is waarom OpenAI eerder sprak over het herzien van de modelnamen. Prompts zouden dan niet meer aan één specifiek model worden gekoppeld, maar automatisch worden doorgestuurd naar het best passende model.

OpenAI heeft op verzoek van VentureBeat niet gereageerd op vragen over de ontwikkeling van de router. Als de functie er daadwerkelijk komt, zou dat de drempel kunnen verlagen voor een bredere groep gebruikers om het maximale uit ChatGPT te halen.