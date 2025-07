Lens by Mirantis gaat Kubernetes-complexiteit te lijf

Mirantis heeft Lens by Mirantis ontwikkeld. Het is een AI-assistent van productiekwaliteit die rechtstreeks is geïntegreerd in de IDE Lens. Deze assistent maakt het mogelijk om natuurlijke taal te gebruiken voor het oplossen van problemen en het beheren van Kubernetes-clusters. Kubernetes Lens is een open source desktop-gebaseerde IDE die is ontworpen om het beheer van Kubernetes-clusters te vereenvoudigen en te verbeteren. Het bevat een gebruiksvriendelijke GUI waarmee gebruikers kunnen communiceren met Kubernetes-clusters en hun implementaties kunnen monitoren, beheren en problemen kunnen oplossen.

Onderdeel van deze ontwikkeling is ook een nieuwe one-click AWS-integratie. Hiermee kunnen gebruikers EKS-clusters in verschillende accounts en regio’s vinden en verbinden zonder in een command line of via credentials te hoeven werken. Dit zou de toegang tot cloudinfrastructuur aanzienlijk vergemakkelijken. Hiermee wordt Lens een meer gecentraliseerd platform voor het beheer van gedistribueerde Kubernetes-omgevingen met meer controle dan voorheen.

“We pakken de belangrijkste klacht over Kubernetes aan, namelijk de complexiteit”, aldus Miska Kaipiainen, hoofd productontwikkeling voor Lens bij Mirantis. “Lens Prism geeft elke ontwikkelaar de kracht van een site reliability engineer (SRE) in zijn IDE. Het neemt de wrijving uit de dagelijkse Kubernetes-activiteiten weg en biedt tegelijkertijd beveiliging en controle op bedrijfsniveau.”

Hallo Kubernetes, wat is er aan de hand?

In tegenstelling tot browsergebaseerde chatbots of generieke copilots, zegt Kaipiainen dat Lens Prism diep is geïntegreerd in Lens Desktop en is afgestemd op de actieve context van de gebruiker. Het houdt dus rekening met het huidige cluster, de namespace, de workloads en de RBAC-machtigingen.

Gebruikers kunnen vragen stellen zoals:

“Wat is er mis met mijn pod?”

“Hoeveel CPU gebruikt deze namespace?”

“Is er iets mis in mijn cluster?”

Prism reageert met live inzichten op basis van realtime kubectl-uitvoer, statistieken en logs, en genereert kant-en-klare opdrachten om gebruikers te helpen problemen te begrijpen, te verifiëren en met vertrouwen op te lossen.

OPMERKING: kubectl is de opdrachtregelprogramma dat wordt gebruikt om te communiceren met en Kubernetes-clusters te beheren. Hiermee kunnen gebruikers applicaties implementeren, clusterbronnen inspecteren en beheren en logboeken bekijken door te communiceren met de Kubernetes API-server.

Lens Prism werkt binnen op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC) en draait volledig binnen de bestaande kubeconfig van de gebruiker. Samen moeten Lens Prism en de AWS-integratie met één klik teams in staat stellen om problemen sneller op te lossen, veilig te werken in verschillende omgevingen en het beheer van Kubernetes te schalen zonder extra complexiteit of overhead.

OPMERKING: Een kubeconfig-bestand is een YAML-bestand dat door kubectl en andere Kubernetes-tools wordt gebruikt om toegang tot Kubernetes-clusters te configureren. Het bevat informatie over clusters, gebruikers, contexten en authenticatiegegevens, waardoor tools verbinding kunnen maken met clusters en deze kunnen beheren.

Beheer, ontwikkel, debug, monitor en los problemen op

“Meer dan 1 miljoen Kubernetes-gebruikers vertrouwen op Lens om hun productiviteit te verhogen. Lens is een desktopapplicatie die de drempel voor beginners met Kubernetes verlaagt en de productiviteit van ervaren gebruikers drastisch verbetert. Lens, de populairste en meest geavanceerde Kubernetes IDE, stelt gebruikers in staat om Kubernetes en workloads in meerdere clusters eenvoudig in realtime te beheren, ontwikkelen, debuggen, monitoren en problemen op te lossen, en ondersteunt elke gecertificeerde Kubernetes-distributie op elke infrastructuur”, aldus Kaipiainen en zijn team.

Lens heeft een GUI en draait op Linux, macOS en Windows. Lens Prism en One-Click AWS-integratie zijn vanaf vandaag beschikbaar in alle Lens Premium-abonnementen (Plus, Pro en Enterprise) zonder extra kosten. pment.

