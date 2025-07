Welk workstation past bij jouw AI-ambities?

AI transformeert razendsnel de manier waarop organisaties werken. Maar met die groei komt ook de vraag: welke hardware heb je nodig om het maximale uit je AI-projecten te halen? Dell Technologies biedt een helder antwoord.

In de derde aflevering van onze videoserie spreken we opnieuw met Jaap van Oostendorp van Dell Technologies. Hij legt uit hoe Dell het workstation-portfolio heeft vereenvoudigd en vernieuwd, met als resultaat de Dell Pro Max-lijn. Hieronder vallen krachtige systemen die zijn ontworpen voor maximale performance in AI- en grafische workloads. Er vallen ook modellen onder waar je keuze hebt uit chips en vermogen, waaronder Intel-chips.

In de video ontdek je hoe organisaties AI-ontwikkeling steeds vaker on-premise houden om dataveiligheid te waarborgen. Dell speelt in op die behoefte met workstations tot wel 1500 watt aan rekenkracht. Ook deelt Jaap een exclusief kijkje in de toekomst: van externe AI-accelerators via USB4 tot tools waarmee je snel de juiste configuratie kiest voor jouw gebruikstoepassing.

Nieuwsgierig naar wat er mogelijk is met de nieuwste generatie AI-workstations? Vul onderstaand formulier in en bekijk de video.