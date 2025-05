Microsoft maakt samenwerking tussen AI-agents mogelijk via nieuw protocol

Microsoft ziet een toekomst waarin AI-agents van verschillende bedrijven met elkaar kunnen samenwerken en zich hun eerdere interacties beter kunnen herinneren.

Dat zei de hoogstgeplaatste technoloog van het bedrijf, Kevin Scott, zondag, voorafgaand aan de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Microsoft. Reuters doet er verslag van.

Tijdens de Build-conferentie, die op 19 mei in Seattle plaatsvindt, wordt verwacht dat Microsoft nieuwe hulpmiddelen presenteert voor ontwikkelaars die AI-systemen bouwen.

Op het hoofdkantoor in Redmond, Washington, gaf Scott aan dat Microsoft zich inzet voor het bevorderen van standaarden binnen de technologie-industrie. Daarmee moeten AI-agents van verschillende fabrikanten in staat worden gesteld om met elkaar samen te werken. Deze agents zijn systemen die zelfstandig specifieke taken kunnen uitvoeren, zoals het opsporen en verhelpen van softwarefouten.

Gestandaardiseerd communicatieprotocol

Volgens Scott steunt Microsoft het zogenaamde Model Context Protocol (MCP). Dit is een gestandaardiseerd communicatieprotocol waarmee AI-toepassingen naadloos kunnen communiceren met externe gegevensbronnen en tools. Het biedt AI-modellen een universele manier om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van informatie die verder gaat dan hun eigen trainingsgegevens, wat leidt tot robuustere en capabelere AI-systemen.

Scott beschreef MCP als een technologie met het potentieel om een netwerk van samenwerkende AI-agents te vormen. Hij vergeleek het met de manier waarmee hypertext het internet in de jaren negentig deed groeien.

Volgens Scott biedt dit de mogelijkheid om met je eigen ideeën bij te dragen aan wat dat netwerk wordt, in plaats van dat alleen enkele grote bedrijven de richting bepalen. Daarnaast zei hij dat Microsoft werkt aan manieren om AI-agents beter te laten onthouden wat gebruikers van hen gevraagd hebben. Tot nu toe voelt de interactie vaak nog erg eenmalig aan, was de overtuiging van Scott.

Structured retrieval augmentation

Wel merkte hij op dat het verbeteren van het geheugen van AI-systemen veel kost, omdat het extra rekenkracht vereist. Daarom richt Microsoft zich op een nieuwe methode: structured retrieval augmentation. Hierbij haalt een agent korte fragmenten uit elke interactie met de gebruiker, zodat er een soort overzicht ontstaat van wat er besproken is.