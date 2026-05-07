DeepL ontslaat kwart van personeelsbestand

DeepL gaat 250 van zijn ruim 1.000 medewerkers ontslaan. CEO Jarek Kutylowski noemt de ingreep een bewuste structurele keuze, geen noodmaatregel. Het vertaalsoftwarebedrijf uit Keulen tracht net als vele andere techbedrijven “AI-first” te worden en werkt aan een real-time spraakvertaaltool via een recente overname.

CEO en oprichter Jarek Kutylowski omschrijft de ontslagronde als een bewuste keuze en geen noodmaatregel. De timing is, in zijn woorden, opzettelijk vroeg. “We wachten niet totdat de verschuiving voor iedereen in de markt duidelijk is. Het juiste moment om zo’n stap te zetten, is voordat je ertoe gedwongen wordt”, schreef hij in een verklaring. De reorganisatie lijkt een directe consequentie te zijn van bevindingen uit een analyse van het managementteam over hoe DeepL het beste kan opereren met AI als nieuwe factor voor het dagelijks werk. Kutylowski wil AI voortaan inbedden in iedere laag van de organisatie.

Doorgaans wordt een dergelijke stap aangehaald als een excuus voor een ontslagronde, dus enige scepsis bij de aankondiging is voor de hand liggend. Het is maar de vraag of AI de productiviteit van menselijke werknemers in korte termijn kan evenaren, mocht de inkrimping echt door toedoen van de technologie hebben plaatsgevonden.

Van vertaaltool naar AI-platform

De “AI-koers” is door DeepL hoe dan ook de afgelopen maanden al ingezet. In november lanceerde het bedrijf een AI-agent en Customization hub, bedoeld voor het automatiseren van repetitieve bedrijfsprocessen zoals CRM-beheer en klantenservice. Dat was een bewuste stap buiten de traditionele vertaalmarkt, zodat het bedrijf een diverser aanbod had. Eerder kondigde DeepL al een voice API voor real-time vertaling in callcenters aan, waarbij het juist wel mikte op de verbreding van de bestaande vaardigheden.

DeepL haalde in 2024 een financieringsronde van 300 miljoen dollar op bij een waardering van 2 miljard dollar. Eerder berichtten we ook dat DeepL een beursgang overwoog met een beoogde waardering van 5 miljard dollar; het is onzeker of dit nog steeds het plan is.