Meta kaapt CEO SSI na mislopen overname en OpenAI-personeel

Meta probeerde onlangs om Safe Superintelligence over te nemen. Deze AI-startup werd opgericht door OpenAI-medeoprichter Ilya Sutskever.

Dit meldden bronnen aan CNBC. Toen Sutskever het overnamevoorstel afwees, probeerde Mark Zuckerberg (foto) om in plaats daarvan de CEO en medeoprichter van het bedrijf, Daniel Gross, aan te trekken.

Meta is nu van plan om Gross en voormalig GitHub-CEO Nat Friedman in dienst te nemen. Ook wil het een belang nemen in hun durfkapitaalfonds, met als doel het AI-team van Meta te versterken.

CEO Mark Zuckerberg haalde vorige week al Scale AI-oprichter Alexandr Wang binnen, als onderdeel van een investering van 14,3 miljard dollar in die AI-startup. Dat bleek slechts het begin. Zuckerberg richt zijn aandacht nu blijkbaar op Daniel Gross, de CEO van Safe Superintelligence, en op Nat Friedman, volgens mensen die op de hoogte zijn van de plannen.

Safe Superintelligence wees overname af

Safe Superintelligence werd in april gewaardeerd op 32 miljard dollar tijdens een financieringsronde. Sutskever, die het bedrijf pas een jaar geleden oprichtte na zijn vertrek bij OpenAI, wees zowel de overnamepoging als een aanbod om bij Meta te komen werken af, zeiden de bronnen.

Kort nadat die gesprekken waren stukgelopen, begon Zuckerberg volgens de bronnen onderhandelingen met Gross. Behalve zijn rol bij Safe Superintelligence, runt Gross samen met Friedman het durfkapitaalfonds NFDG, een naam gevormd uit hun initialen.

Beide mannen treden toe tot Meta in het kader van de deal. Ze zullen aan producten werken onder leiding van Wang, aldus een van de bronnen. Meta krijgt tegelijkertijd een belang in NFDG. Een woordvoerder van Meta verklaarde dat het bedrijf binnenkort meer informatie zal delen.

Jacht op AI-talent

De agressieve wervingsstrategie van Zuckerberg voert de strijd om AI-talent verder op. Meta, Google en OpenAI – samen met een reeks andere grote bedrijven en hooggewaardeerde startups – proberen allemaal de krachtigste grote taalmodellen te ontwikkelen en zetten in op algemene kunstmatige intelligentie (AGI). Dat is AI die men gelijk of superieur acht aan menselijke intelligentie.