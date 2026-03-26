Meta begonnen met metaverse-ontslagronde, omvang nog onbekend

Update 26 maart: Hoewel een grootschalige ontslagronde nog niet is bevestigd, heeft Meta wel medewerkers ontslagen in haar Reality Labs-divisie. De precieze omvang is onbekend, maar binnen deze metaverse-gerichte afdeling zou het aantal geschrapte banen tot wel 700 kunnen zijn.

Oorspronkelijk bericht, 16 maart:

Meta zou naar verluidt 20 procent van het huidige personeelsbestand willen ontslaan. Dit zou neerkomen op ongeveer 16.000 werknemers. Drie anonieme bronnen vertelden Reuters dat de plannen in de maak zijn, ingegeven door de stijgende kosten voor AI-infrastructuur en een streven naar efficiëntie. Er is nog geen definitief besluit genomen over de timing of de omvang, en Meta noemt de berichten speculatief.

Meta-woordvoerder Andy Stone noemde het "speculatieve berichtgeving over theoretische benaderingen".

Als dit wordt bevestigd, zou dit de grootste reorganisatie van Meta zijn sinds het “jaar van efficiëntie” van het bedrijf eind 2022 en begin 2023, toen het in twee rondes ongeveer 21.000 banen schrapte. In die periode kozen verschillende grote techbedrijven ervoor om soortgelijke ontslagrondes door te voeren, waaronder Google, dat tot januari 2023 nog niet de noodzaak had gevoeld om banen te schrappen zoals zijn techrivalen al wel deden.

Van metaverse naar superintelligentie

De geplande inkrimping zou een voortzetting zijn van een eerdere, kleinere ontslagronde. In januari ontsloeg Meta ongeveer 10 procent van zijn Reality Labs-divisie, die zich richt op VR- en metaverse-projecten. De nieuwste ronde zou veel ingrijpender zijn en om het gehele bedrijf gaan. De eerdere ontslagen konden vrij gemakkelijk worden verklaard door het feit dat de metaverse schijnbaar uit het woordenboek is verdwenen. Dat begon rond dezelfde tijd te gebeuren dat ChatGPT opkwam en AI als zowel technologie en buzzword liet domineren.

De nieuwe drang naar efficiëntie kent opnieuw een duidelijke AI-gerelateerde verrklaring. Ook Meta geeft torenhoge bedragen uit om de eigen AI-infrastructuur uit te bouwen. Het bedrijf heeft tot 135 miljard dollar begroot voor kapitaaluitgaven in 2026, bijna het dubbele van de 72 miljard dollar die in 2025 werd uitgegeven, met een bouwprogramma voor datacenters ter waarde van 600 miljard dollar gepland tot en met 2028. Het heeft ook salarispakketten ter waarde van honderden miljoenen dollars aangeboden om AI-onderzoekers aan te trekken, en heeft onlangs Moltbook overgenomen, een sociaal netwerk voor AI-agents. Meta geeft ook minstens 2 miljard dollar uit aan de Chinese AI-startup Manus.

AI-modellen lopen achter

De investeringen lijken een reactie op kwakkelende prestaties op het gebied van AI voor Meta. Avocado, het model dat door het Superintelligence-team wordt ontwikkeld, is uitgesteld tot ten minste mei en kan nog niet tippen aan de topmodellen van Google, OpenAI en Anthropic. Vorig jaar werd Meta’s Llama 4 Behemoth-model opgeschort nadat het de benchmarks niet haalde. Ondanks positieve benchmarks in AI-modellen vóór die geannuleerde release, zijn de Llama LLM’s er ook niet in geslaagd de open-sourcegemeenschap te behouden die het had opgebouwd met de releases van Llama 2 en Llama 3. Meta zou zelfs overwegen om Gemini te licenseren voor eigen gebruik.

Zuckerberg zei in januari dat hij begon te zien dat “projecten waarvoor vroeger grote teams nodig waren, nu door één enkele zeer getalenteerde persoon worden uitgevoerd.” Deze voorstelling van zaken moeten we echter niet zomaar aannemen. Andere grote techbedrijven met enorme geplande AI-uitbreidingen hebben prioriteit moeten geven aan de uitgaven voor de AI-infrastructuur zelf, zoals Oracle en Amazon, met de dreiging van grootschalige ontslagrondes in het vooruitzicht.

Amazon schrapte in januari al 16.000 banen, eveneens gepaard met een verwijzing naar AI-gedreven efficiëntie. Wederom is het kapitaal voor de AI-uitbouw tevens een beweegreden voor de inkrimping. Dat dit niet de enige motivatie hoeft te zijn, blijkt elders. Zo heeft Block onlangs zelfs zijn personeelsbestand gehalveerd, waarbij CEO Jack Dorsey expliciet wees op AI-tools en hun groeiende vermogen om bedrijven te helpen meer te doen met kleinere teams. Maar ook hier spelen andere factoren een rol, en Dorsey’s vermeende overwerving bij Twitter zou grootschalige bezuinigingen hebben vereist toen Elon Musk het bedrijf overnam en het omdoopte tot X. Het is maar om aan te geven dat “AI-gedreven” ontslagrondes allerlei motivaties kunnen kennen die lang niet altijd direct iets met de kwaliteiten van de technologie zelf te maken hebben.