Torvalds verwacht vertraging voor Linux 6.19

Linus Torvalds waarschuwt dat de volgende Linux-kernel, versie 6.19, waarschijnlijk met ongeveer een week vertraging verschijnt. De oprichter van het Linux-project schrijft dat de komende ontwikkelcyclus wordt beïnvloed door de jaarlijkse Kernel Maintainers Summit en de feestdagenperiode, waardoor minder tijd overblijft voor integratie en testen.

De mededeling kwam tegelijk met de release van Linux 6.18-rc4, die Torvalds iets eerder publiceerde dan gebruikelijk omdat hij moest vertrekken voor conferentiereizen. Volgens hem verloopt de ontwikkeling van Linux 6.18 verder soepel en zonder grote problemen, waardoor de definitieve release nog steeds eind november wordt verwacht.

Hoewel Torvalds de afgelopen week als kalm omschreef, is de omvang van de codewijzigingen vergelijkbaar met eerdere release candidates. Het merendeel van het werk richtte zich op verbeteringen aan drivers, met de nadruk op GPU’s, netwerkcomponenten en geluidskaarten.

Daarnaast werden er ook aanpassingen gedaan in de kern van het netwerk, in bestandssystemen zoals smb, xfs en nfsd, en aan de kernelscheduler (sched_ext). Voor de architecturen s390 en x86 zijn eveneens enkele correcties doorgevoerd. Er kwamen bovendien nieuwe zelftests bij, onder andere voor vfio (Virtual Function I/O). Volgens Torvalds gaat het vooral om kleine technische aanpassingen zonder risico’s voor de stabiliteit van de kernel.

Als de ontwikkeling in dit tempo doorgaat, wordt de definitieve versie van Linux 6.18 waarschijnlijk eind november uitgebracht, rond 30 november 2025, aldus Neowin. Dat betekent dat een achtste release candidate niet nodig lijkt, tenzij er onverwachte problemen opduiken.

Na de officiële release is het aan de distributiebeheerders om de kernel op te nemen in hun systemen. Bij distributies zoals Fedora of rolling releases als Arch Linux zal dat vermoedelijk binnen enkele weken gebeuren. Stabielere distributies, waaronder Debian en Ubuntu, nemen doorgaans meer tijd en wachten vaak tot een volgende grote release.

Vooruitblik op Linux 6.19

Torvalds kijkt ook vooruit naar de volgende ontwikkelcyclus. Voor Linux 6.19 verwacht hij een lichte vertraging, vooral door twee factoren. Allereerst de jaarlijkse Kernel Maintainers Summit met bijbehorende reisactiviteiten tijdens het merge-venster. En daarnaast de feestdagenperiode die later in de release valt.

Hij gaf aan dat hij waarschijnlijk een extra week aan de ontwikkelcyclus toevoegt om het verlies aan tijd te compenseren. Dat plan kan nog veranderen als de ontwikkeling van Linux 6.18 onverwachte vertraging oploopt.