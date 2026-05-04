Linux 7.1 in zicht met opvallende rol voor AI en KVM-aanpassingen

De ontwikkeling van Linux 7.1 verloopt volgens plan, maar kent ondertussen enkele opvallende trends. Linus Torvalds (foto) gaf onlangs de tweede release candidate vrij en spreekt van een stabiele voortgang richting de uiteindelijke versie. Dat wijst erop dat de planning voor de definitieve release voorlopig niet onder druk staat.

Toch zijn er onder de oppervlakte enkele bijzonderheden zichtbaar, meldt Neowin. Binnen deze ontwikkelronde viel vooral de omvang van de Kernel-based Virtual Machine (KVM)-tests op. Die namen een relatief groot deel van de wijzigingen voor hun rekening. Volgens Torvalds komt dit vooral doordat veel testonderdelen zijn hernoemd om beter aan te sluiten bij de naamgeving binnen de kernel. Dat zorgde voor een ongebruikelijk beeld, al ziet hij dit niet als een probleem voor de stabiliteit van de release.

Daarnaast valt op dat het totale aantal wijzigingen relatief hoog ligt. Dat heeft mogelijk te maken met de groeiende rol van AI-ondersteunde ontwikkeltools. Die trend was al zichtbaar bij Linux 7.0 en zet zich nu door. Zelfs binnen een project dat zo dicht op de hardware zit als de Linux-kernel, lijkt automatisering een steeds grotere rol te spelen.

Buiten de testomgeving is er veel aandacht besteed aan grafische en netwerkgerelateerde componenten. Zowel AMD- als Intel-drivers zijn bijgewerkt om uiteenlopende problemen op te lossen. Het gaat onder meer om fouten die konden leiden tot geheugenlekken, problemen met bufferbeheer en verstoringen in energiebeheer bij recente GPU-architecturen.

Beveiliging en opslag verder aangescherpt

Ook op het gebied van beveiliging en opslag zijn verbeteringen doorgevoerd. Aanpassingen rond NVMe-authenticatie en de manier waarop TLS-functionaliteit wordt aangeboden moeten de bescherming tegen ongewenste toegang versterken. Tegelijk zijn er fouten opgelost die impact hadden op RAID10-opstellingen, NTFS-ondersteuning en bepaalde netwerkdrivers. Dit alles moet bijdragen aan een stabieler systeem.

De releasecyclus van Linux volgt doorgaans een vast ritme van meerdere testweken voordat een definitieve versie verschijnt. Alleen wanneer zich in de komende weken onverwachte problemen voordoen, kan de planning nog verschuiven. Vooralsnog zijn daar geen aanwijzingen voor.