Linux-ontwikkelaar krijgt publieke waarschuwing van Torvalds

Linus Torvalds heeft een Linux kernel-ontwikkelaar publiekelijk op het matje geroepen vanwege een late patch die ‘de wereld actief slechter maakt’. De felle reactie van de Linux-oprichter herinnert aan zijn beruchte tirades uit het verleden.

Torvalds richtte zijn pijlen op Palmer Dabbelt, een Google-medewerker en langdurige contributor, die een reeks patches voor RISC-V ondersteuning in Linux 6.17 indiende. De timing van de inzending, een dag voor het sluiten van het merge window, was problematisch, maar Torvalds was vooral ontevreden over de kwaliteit van de code zelf.

Getemperde versie van vroeger

Hoewel zijn kritiek scherp was, bleef Torvalds relatief beschaafd vergeleken met zijn uitbarstingen uit het verleden. In 2018 bood hij excuses aan voor lichtzinnige aanvallen die onprofessioneel waren en nam een pauze van de kernelontwikkeling. Hij keerde terug met het voornemen wat milder te worden.

Zijn beruchte houding werd misschien het best gedemonstreerd in een interview uit 2012, waarin hij scherpe kritiek en een middelvinger richtte op Nvidia. Toch was dit relatief mild in vergelijking met zijn reactie op Intel’s Spectre-patch. Deze agressieve reacties hebben bekendgestaan om het wegjagen van ontwikkelaars uit het kernel-project.

Slechte code en late patches

“Dit is rotzooi en het kwam te laat binnen”, schreef Torvalds in zijn reactie op de Linux kernel mailing list. Hij had ontwikkelaars gevraagd vroege pull requests in te dienen vanwege zijn reisplannen. Maar zelfs als de timing beter was geweest, zou de kwaliteit van de code problematisch zijn gebleven.

Het hoofdprobleem betrof een helper-functie voor het converteren van twee unsigned 16-bit integers naar een 32-bit integer. Deze functie was volgens Torvalds “overbodig garbage” dat de code onbegrijpelijker maakt. Erger nog, de functie werd geplaatst in generieke header files buiten de RISC-V codebase, wat betekent dat andere ontwikkelaars er mogelijk gebruik van zouden maken.

“Je hebt dingen gewoon slechter gemaakt”, aldus Torvalds. “Mensen die dit gebruiken hebben geen idee wat de woordvolgorde is.”

Kwaliteitscontrole blijft belangrijk

Het incident toont aan dat Torvalds de lat hoog blijft leggen voor code-kwaliteit in de Linux kernel. Zijn “nul tolerantie” voor late en slecht geschreven patches dient als waarschuwing voor alle contributors. De kernel vormt immers de basis voor miljoenen systemen wereldwijd.

Dabbelt accepteerde de kritiek en gaf toe dat hij “de bal heeft laten vallen”. Hij beloofde niet meer te laat te zijn met pull requests en hoopte dat dit zou helpen met kwaliteitsproblemen. Torvalds’ boodschap was duidelijk: “Geen late pull requests meer, en geen rotzooi meer buiten de RISC-V tree.” De ontwikkelaar staat “onder toezicht” voor toekomstige bijdragen.