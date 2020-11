‘Bedrijven geven steeds meer geld uit aan clouddiensten’

Wereldwijd geven bedrijven steeds meer geld uit aan clouddiensten voor het migreren van hun applicaties en diensten. Dit blijkt uit de laatste voorspelling van de analisten van Gartner.

Bedrijven stappen wereldwijd steeds vaker over naar de cloud en zijn daarom bereid een flink gedeelte van hun IT-budget hiervoor te reserveren. Volgens de recente voorspelling van Gartner omvatten de wereldwijde uitgaven aan clouddiensten dit jaar 9,1 procent, 257,5 miljard dollar, van het totaal aantal zakelijke IT-uitgaven. In 2021 stijgt dit naar 304,9 miljard dolla. Tegen 2024 vertegenwoordigen clouddiensten in totaal 14,2 procent van het totaal aantal IT-uitgaven.

Oorzaken toename

De onderzoekers zien de nu toegenomen interesse in zakelijke clouddiensten vooral als gevolg van de versnelde digitale transitie die bedrijven doorvoeren vanwege de huidige pandemie. Bedrijven moesten op korte termijn geld besparen en de IT-kosten beperken, werken op afstand mogelijk maken en de bedrijfscontinuïteit veiligstellen. Door in clouddiensten te investeren, was het mogelijk om aan deze doelstellingen te beantwoorden, aldus Gartner. Werken in de cloud wordt volgens de experts eigenlijk ‘het nieuwe normaal’.

Volgens Gartner zijn ook de toenemende investeringen in clouddiensten ook op de langere termijn, tot 2024, duidelijk. Vooral zien zij dat telecombedrijven steeds meer diensten naar de cloud over te brengen.

Meest populaire marktsegmenten

Uit het Gartner-onderzoek wordt ook duidelijk welke clouddiensten het meest populair zijn. Het grootste marktsegment is SaaS. Dit marktsegment heeft in 2021 een omzet van 117,7 miljard dollar.

De snelgroeiende sector is PaaS. PaaS-diensten vertegenwoordigen in 2021 meer dan een kwart van de totale uitgaven van bedrijven aan clouddiensten. Vooral doordat betrouwbare infrastructuuromgevingen nodig zijn voor applicaties. Dit vanwege de toename van het aantal medewerkers dat op afstand werkt en dezelfde ervaringen moeten hebben als op kantoor. Ook de uitgaven aan IaaS nemen komend jaar flink toe, aldus Gartner.