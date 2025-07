Odin Groep versterkt marktpositie met overname Assyst Europe

Odin Groep, moederorganisatie van onder andere Previder, neemt het Belgische IT-bedrijf Assyst Europe over. De overname past volgens het bedrijf in de strategie om internationaal te groeien met behoud van lokale kracht.

Assyst Europe is gevestigd in de regio Waals-Brabant en telt circa 20 medewerkers. De organisatie ondersteunt bedrijven al sinds 2005 met IT-oplossingen, waaronder moderne werkplekdiensten.

Voor Previder betekent deze stap een verdere versteviging van de Belgische tak, naast de eerder overgenomen activiteiten van 2invision in Herentals. Dankzij de expertise en regionale dekking van Assyst Europe ontstaat er een fundament voor verdere groei in België, met name in de economisch aantrekkelijke regio rond Brussel, waar Odin Groep nog niet actief was.

Gedeelde visie

Volgens Arno Witvliet, CEO van Odin Groep, brengt Assyst Europe kennis en ervaring mee op het gebied van cybersecurity, cloud en Microsoft-oplossingen. Deze sluiten goed aan bij de diensten van Previder. Bovendien is er sprake van een gedeelde visie op duurzame IT en klantgericht werken.

Farid Assal, oprichter en Managing Director van Assyst Europe, geeft aan trots te zijn op de ontwikkeling van het bedrijf en ziet in de aansluiting bij Odin Groep en Previder nieuwe mogelijkheden voor klanten en medewerkers.

Klanten van Assyst Europe behouden hun vertrouwde contactpersonen en dienstverlening, terwijl zij op termijn profiteren van de bredere expertise en het bewezen portfolio van Previder. Zo combineren we lokale betrokkenheid met de kracht van een internationale IT-dienstverlener.

De transactie is begeleid door Promagest, als intermediair.