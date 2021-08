AWS geeft meer inzicht in cloud backup met Backup Audit Manager

AWS breidt zijn portfolio uit met Backup Audit Manager. Met deze tool kunnen bedrijven checken of hun dataprotectieprocessen naar behoren functioneren en voldoen aan wet- en regelgeving.

De tool Backup Audit Manager moet de bestaande cloudgebaseerde automatische backupdienst van Amazon, AWS Backup, beter helpen te beheren. De tool helpt beheerders met het bepalen van technische vereisten voor deze dienst, zoals het bepalen hoe vaak backup-kopieën van data worden aangemaakt. Ook kunnen zij de tool gebruiken voor het vinden van onderdelen van de AWS-omgeving van bedrijven die niet aan de backup-regels voldoen.

Volgens de techgigant moet dit onder meer de gebruikservaring van de AWS backupdiensten verbeteren. Voorheen hadden beheerders aparte tools nodig om de status van hun backup-diensten in te zien en te checken of deze wel aan de vereiste regelgeving voldeden. Dit gaat met AWS Backup Audit Manager nu geheel vanzelf.

Monitoring

Een andere belangrijke functie van AWS Backup Audit Manager is het overal en altijd in de gaten houden van de backup-activiteit, zoals veranderingen aan het backup-plan, of de opslaglocatie. Informatie over de status wordt gepresenteerd in dagelijkse rapporten of in visueel gepresenteerde dashboards.

De tool helpt ook bij het ontdekken van instances of cloudgebaseerde workloads waarvoor niet genoeg backups worden aangemaakt door bijvoorbeeld configuratieproblemen. Beheerders kunnen ook via de tool instellen hoe lang bepaalde backups worden bewaard en voldoen aan de eisen die bedrijven hieraan hebben gesteld.

Security en compliance

Verder biedt AWS Backup Audit Manager mogelijkheden voor meer security. Zo kan de tool ervoor zorgen dat beheerders alle backups versleuteld kunnen bewaren en, indien nodig, het onmogelijk maken dat deze backups handmatig kunnen worden verwijderd. Dit moet onder meer een betere bescherming geven tegen ransomware-aanvallen.

Bedrijven kunnen met de tool ook nog hun backups en dataprotectieprocedures beter laten voldoen aan interne vereisten voor compliance. Bijvoorbeeld het automatisch voldoen aan bepaalde technische standaarden.