Neo4j lanceert versie 4.0

Neo4j, platform voor grafiekdatabases, heeft versie 4 gelanceerd. Onder meer onbeperkte opschaling van databases en role-based access maken deel uit van de updates.

Oprichter en CEO Emil Eifrem verklaart dat het bedrijf de afgelopen tijd is gegroeid: “2019 was voor ons over het algemeen een heel goed jaar, en specifiek wat betreft grafieken. We hebben gekozen voor een categoriecreatie en go-to-market-strategie toen we het woord grafiek en database samenvoegden, en we wilden dat als een concept evangeliseren.” De nieuwe versie moet dus de volgende stap zijn in de groei van het platform.

In de nieuwe versie van Neo4j is er zoals gezegd de mogelijkheid om onbeperkt te schalen. Dat is mogelijk door geavanceerde horizontale schaling in versie 4.0, wat betekent dat er nu gepartitioneerde data gebruikt wordt. “Wat we nu toevoegen in 4.0 is partitioneren, wat men ‘sharding’ noemt in de database-wereld,” zegt Eifrem. “Het is deze echt ultra-krachtige functie die je in staat stelt om zowel te lezen als te schrijven en te schalen. In principe ben je alleen beperkt door je budget, met andere woorden hoeveel machines je kunt toevoegen.”

Verdere updates

Een andere update in de nieuwe release is de toevoeging van role-based access. Aangezien grafiekdatabases zich vanuit een bedrijfsafdeling of vanaf teamniveau over een organisatie verspreiden, wordt het steeds belangrijker om toegang tot bepaalde data te beperken tot alleen die personen die echt toegang nodig hebben, op basis van hun rol en privileges. Zo kunnen datalekken voorkomen worden.

De nieuwe versie heeft nog een aantal andere functies, waaronder de mogelijkheid om meerdere databases op een enkel Neo4j-cluster te draaien. Ook is er ondersteuning voor “Reactive” systemen, die ontwikkelaars “volledige controle geven over hoe hun applicaties met de database omgaan, met inbegrip van robuuste data pipelines, data streaming, machine learning en nog veel meer”, aldus Neo4j.