SAS lanceert op maat gemaakte AI-modellen voor bedrijfsprocessen

Een nieuwe reeks modellen van SAS is specifiek ontworpen voor het versnellen van tijdrovende bedrijfsprocessen. De klaargestoomde modellen komen voort uit SAS’ miljardeninvestering in brancheoplossingen. Ze beloven eenvoudig te kunnen worden geïntegreerd in bestaande systemen. Organisaties kunnen hierdoor sneller resultaten boeken en productiviteit verhogen.

De nieuwe AI-modellen van SAS zijn beschikbaar als kant-en-klare oplossingen of als basis voor aangepaste training op klantdata. Door de eenvoudige integratie met bestaande systemen kunnen bedrijven van alle groottes direct aan de slag. De modellen zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van SAS’ Data Ethics Practice, waardoor gebruikers kunnen vertrouwen op transparante en verklaarbare resultaten.

Deze aanpak sluit aan bij de groeiende vraag naar AI-oplossingen die direct praktische waarde leveren zonder dat bedrijven zelf met complexe modelontwikkeling aan de slag hoeven. Gebruikers kunnen hun tijd terugwinnen en productiviteit opschroeven, terwijl ze binnen de kaders van verantwoorde innovatie blijven.

SAS biedt modellen aan voor diverse sectoren. In de gezondheidszorg introduceert het bedrijf bijvoorbeeld een Medication Adherence Risk-model, terwijl voor de publieke sector Payment Integrity for Food Assistance en Tax Compliance for Sales Tax beschikbaar komen. Voor de productiesector is er een Strategic Supply Chain Optimization-model ontwikkeld. Daarnaast zijn er cross-sectorale modellen als AI-Driven Entity Resolution en Document Analysis.

Nieuwe modellen in 2025

In 2025 worden nieuwe modellen verwacht, waaronder Fraud Decisioning for Payments and Card Models voor de bankensector, Payment Integrity for HealthCare voor de zorgsector, Worker Safety Monitoring voor de productie-industrie en Tax Compliance for Individual Income Tax voor de publieke sector.

De volgende stap in de ontwikkeling is de toevoeging van ‘agentic’ componenten aan deze modellen. SAS werkt bijvoorbeeld aan een voorgebouwde AI-agent die complexe datavoorbereidingstaken automatiseert, waardoor modellen in realtime kunnen draaien zonder handmatige dataherstructurering.

“Wij geloven dat de toekomst van AI ligt in agents die niet alleen intelligent zijn, maar ook verantwoordelijk, direct bruikbaar en relevant”, zegt Udo Sglavo, VP Applied AI and Modeling bij SAS. “Onze nieuwe branchespecifieke modellen, gebouwd op decennia van domeinexpertise en geleid door onze ethics-first benadering, vertegenwoordigen een gedurfde stap richting agentic AI: oplossingen die denken met context, handelen met doel en echte impact leveren in de praktijk.”

