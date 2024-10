Aanbieder van e-commerceoplossingen zet eigen portfolio in de etalage

Commercetools, aanbieder van modulaire e-commerceoplossingen, komt met de nieuwe functie ‘Compilations’ om de belangrijkste nieuwe features, verbeteringen en updates van het eigen platform in de etalage te zetten. Het betreft een halfjaarlijkse showcase die de klanten van het platform wijst op alle nieuwe mogelijkheden, die alleen al in 2024 meer dan 13.000 nieuwe features en releases omvatten.

Commercetools biedt schaalbare en onafhankelijk van elkaar opererende oplossingen voor e-commerce-toepassingen en (grote) webwinkels. Het bedrijf noemt dat ‘composable commerce’, waarmee klanten niet gebonden zijn aan een alles-in-een oplossing, maar alleen dié onderdelen van een webwinkel-functionaliteit afnemen die ze nodig hebben en de rest laat voor wat het is.

Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk een afzonderlijke zoekfunctie, betaalmodule, productcatalogus of kassasysteem aan te schaffen, te implementeren en eventueel naar smaak aan te passen. Commercetools draait nu op Azure en is ook beschikbaar op de Azure Marketplace, de ‘app-store’ van het cloudplatform.

De modulaire aanpak stelt e-commerce-bedrijven in staat om snel op te schalen en nieuwe functies te introduceren met minimale verstoring voor de klandizie. Ook zorgt deze flexibele oplossing ervoor dat bedrijven hun digitale aanbod gemakkelijk kunnen aanpassen aan verschillende markten of kanalen.

Meer dan 1000 artikelen in winkelwagentje

Compilations licht onder andere recente updates uit zoals verbeterde ondersteuning voor bedrijven die te maken hebben met grote, complexe bestellingen, zoals B2B-bedrijven of online supermarkten. Shoppers met meer dan duizend artikelen in hun winkelwagentje zijn dan geen uitzondering. Een dergelijke grote bestelling moet de prestaties van de site natuurlijk niet vertragen, en dat is precies waar de nieuwe update in voorziet.

Daarnaast heeft commercetools functies geïntroduceerd voor het stroomlijnen van compliance workflows, zoals goedkeuringsprocessen voor aankopen. Die zorgen ervoor dat inkoopafdelingen de interne regels zonder veel moeite kunnen volgen. Verbeterde functionaliteit voor het zoeken van specifieke klanten door de klantenservice moet hen helpen sneller persoonlijkere antwoorden geven. Vooral handig voor bedrijven in sectoren waar snelheid en accuratesse essentieel zijn.

Nieuwe markten betreden

Een belangrijk voordeel van composable commerce is volgens Commertools de flexibiliteit die de aanpak biedt bij het uitbreiden naar nieuwe markten. Het bedrijf heeft daarom lokalisatietools ontwikkeld om zaken te kunnen doen in meerdere regio’s zonder daarbij het overzicht te verliezen.

Zo kunnen bedrijven nu verschillende productcatalogi en afrekenprocessen voor verschillende regio’s beheren vanuit één centraal systeem. Dit maakt het voor wereldwijd opererende bedrijven eenvoudiger om snel nieuwe markten te betreden en zich eventueel aan te passen aan lokale regelgeving door bepaalde functies, merken en artikelen wel of niet aan te bieden.

