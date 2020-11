Nieuwe versie van Rubrik Andes is veel sneller in backups

Rubrik heeft een nieuwe versie van Andes uitgebracht. Met versie 5.3 heeft het bedrijf meerdere optimalisaties doorgevoerd om het back-upproces te versnellen. Ook heeft het back-upplatform verbeterde ondersteuning voor enkele cloudoplossingen gekregen.

Rubrik claimt in zijn persbericht dat Andes 5.3 tien keer zo snel is in het back-uppen van SQL-serveromgevingen. Verder is de back-upsnelheid van Oracle-databases verdubbeld tot bijna een gigabyte per seconde. Voor Oracle-databases biedt Rubrik nu ook een Recovery Validation-functie aan. Deze functie voert tests uit om te controleren of een Oracle-database te herstellen is.

Een andere prestatieverbetering is te vinden in het herstellen van NAS-systemen. Dat gaat volgens Rubrik nu drie keer zo snel. De snelheid van het scannen van NetApp is verdubbeld. Nu kunnen 35 miljoen bestanden in minder dan 15 minuten gescand worden.

Bredere ondersteuning

Naast de prestatieverbeteringen is er ook ondersteuning voor enkele cloudoplossingen toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn ondersteuning voor VM’s in Google Cloud en de mogelijkheid om met SLA-regels van Rubrik geautomatiseerde back-ups te maken van SAP HANA.

Verder biedt Andes 5.3 ook nieuwe ondersteuning voor VMware on AWS, Azure en Google. Met cloud-native Polaris voor Amazon RDS is het nu mogelijk om de RDS over verschillende AWS-accounts en -regio’s te beschermen.

De bètaversie van Rubrik Andes 5.3 wordt momenteel al door enkele klanten gebruikt. De definitieve versie is over enkele maanden beschikbaar.

