Round-up kwartaalcijfers: Broadcom, Rubrik, HPE, NetApp en meer

Techzine presenteert hieronder een overzicht van de recent gepresenteerde kwartaalcijfers van verschillende techbedrijven, van chipspeler Broadcom tot opslagbedrijf NetApp en meer.

Rubrik

Rubrik presteerde beter dan verwacht in het eerste kwartaal, hoewel de koers na de beurs slechts licht steeg. Het datasecuritybedrijf rapporteerde een verlies per aandeel van 15 dollarcent, alsnog een forse verbetering ten opzichte van het verlies van 1,58 dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide met 49 procent op jaarbasis naar 278,5 miljoen dollar, wat zowel qua verlies (verwachting: 32 cent) als omzet (verwachting: 260,4 miljoen dollar) de verwachtingen van analisten overtrof.

De sterke groei werd gedreven door abonnementsinkomsten, die met 54 procent stegen naar 266,8 miljoen dollar. De jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) bereikte 1,181 miljard dollar (+38 procent), terwijl de cloud-ARR met 60 procent sprong naar 972 miljoen dollar.

Rubrik heeft dit kwartaal qua portfolio niet stilgezeten met onder andere de lanceering van Identity Resilience, dat we hieronder bespraken:

Broadcom

Chipmaker en VMware-eigenaar Broadcom behaalde in het tweede kwartaal een winst per aandeel van 1,58 dollar exclusief bepaalde kosten zoals aandelencompensatie, net boven de verwachting van 1,56 dollar. De omzet steeg met 20 procent op jaarbasis naar 15 miljard dollar, eveneens iets hoger dan de analistenverwachting van 14,99 miljard dollar. De nettowinst verdubbelde naar 4,97 miljard dollar ten opzichte van 2,12 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Voor het huidige kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van ongeveer 15,8 miljard dollar.

De AI-gerelateerde omzet groeide met 46 procent naar 4,4 miljard dollar, voornamelijk gedreven door vraag naar netwerkchips zoals de nieuwe Tomahawk 6-serie. CEO Hock Tan meldde dat het bedrijf aangepaste AI-chips ontwikkelt voor drie grote cloudproviders en verwacht dat de AI-omzet in het lopende kwartaal zal stijgen naar 5,1 miljard dollar. De halfgeleidertak genereerde 8,4 miljard dollar omzet (+17 procent), terwijl de software-divisie inclusief VMware 6,6 miljard dollar opleverde (+25 procent). Ondanks de sterke cijfers daalde het aandeel na het sluiten van de beurs met meer dan 4 procent op donderdag.

HPE

HPE rapporteerde intussen in het tweede kwartaal een winst per aandeel van 38 dollarcent, boven de verwachting van 33 cent. De omzet steeg met 6 procent op jaarbasis naar 7,63 miljard dollar, hoger dan de analistenverwachting van 7,45 miljard dollar. Het bedrijf boekte echter een nettoverlies van 1,5 miljard dollar door een afwaardering van 1,36 miljard dollar in de hybride cloudtak, tegenover een winst van 314 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

De servertak genereerde 4,1 miljard dollar omzet (+6 procent), waarvan 1 miljard dollar afkomstig was van AI-servers, boven de verwachte 798 miljoen dollar. De operationele marge in deze divisie daalde echter naar 5,9 procent van 11 procent een jaar eerder vanwege de lagere marges op AI-servers. Voor het volledige jaar verwacht HPE nu een winst per aandeel van 1,78 tot 1,90 dollar (eerder 1,70-1,90 dollar) en omzetgroei van 7 procent tot 9 procent (eerder 7 procent-11 procent). Het aandeel steeg meer dan 4 procent na beursuren ondanks dat het dit jaar nog 17 procent daalde.

NetApp

NetApp behaalde ten slotte een recordomzet in het vierde kwartaal en fiscaal jaar 2025, gedreven door sterke groei in all-flash storage en clouddiensten. Het bedrijf rapporteerde hoogste niveaus ooit voor brutowinst, operationele winst, operationele marge en winst per aandeel. De all-flash array-divisie groeide op jaarbasis met 14 procent naar een omzet van 4,1 miljard dollar. Het public cloud-segment steeg met 22 procent, terwijl first-party en marketplace cloudopslagdiensten in het vierde kwartaal 44 procent groeiden.

NetApps AI-bedrijfstak verviervoudigde op jaarbasis en het bedrijf sloot ongeveer 150 deals voor AI-infrastructuur en datamodernisering. De operationele marge bereikte 28,6 procent in het vierde kwartaal, het hoogste niveau voor een vierde kwartaal in de geschiedenis. Het bedrijf keerde 355 miljoen dollar terug aan aandeelhouders via aandeleninkopen en dividenden. Voor het lopende fiscale jaar hanteert NetApp een voorzichtige houding vanwege macro-economische onzekerheden.