AWS maakt met Cloud Trail Lake auditing voor compliance eenvoudiger

AWS maakt Cloud Trail Lake beschikbaar, een beheerde oplossing om de controle van data voor security- en compliance-redenen te vereenvoudigen.

AWS Cloud Trail Lake is een uitbreiding van het bestaande AWS Cloud Trail. Bedrijven kunnen deze dienst gebruiken voor het controleren van hun data om security- en compliance-redenen.

Cloud Trail Lake is een ‘audit en security lake’ voor bedrijven die cloudomgevingen gebruiken. In de beheerde dienst kunnen zij diverse logbestanden opslaan, verrijken met andere informatie en deze data doorzoeken op basis van SQL. Hierdoor kunnen zij makkelijker aan security- en compliancevereisten beantwoorden.

In AWS Cloud Trail Lake worden alle vereiste data opgeslagen, voorbereid en geoptimaliseerd voor analyse en queries. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven voor al deze activiteiten aparte dataprocessing pipelines moeten opzetten. Ook maakt het centraal onderbrengen in één omgeving van deze werkzaamheden het mogelijk dat hiervoor makkelijker workflows kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast kan het werk hiermee door minder teams of werknemer worden afgehandeld.

Overige functionaliteit

Overige functionaliteit die AWS Cloud Trail Lake biedt, is onder meer de onveranderlijke status van alle in de dienst opgeslagen data, het ondersteunen van data events uit meerdere AWS-regio’s en -accounts en een standaard bewaartermijn van zeven jaar.

Nieuwe klanten van AWS Cloud Trail krijgen een 90 dagen durende proefperiode van AWS Cloud Trail Lake. De beheerde dienst is nu beschikbaar van de Cloud Trail-console in de Europese AWS-regio’s Ierland, Londen, Parijs, Milaan, Frankfurt en Stockholm.