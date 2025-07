Nvidia bereikt als eerste mijlpaal van 4 biljoen dollar marktwaarde

Het chipbedrijf Nvidia heeft woensdag als eerste bedrijf ter wereld een marktwaarde van 4 biljoen dollar (3,4 biljoen euro) bereikt. De aandelen stegen 2,5 procent naar een recordhoogte van 164 dollar vanwege de aanhoudende vraag naar AI-technologie.

Het bedrijf is goed voor 7,3 procent van de waarde van de S&P 500-index, wat de hoogste positie is. Apple en Microsoft vertegenwoordigen respectievelijk 7 en 6 procent van de index. Nvidia is inmiddels meer waard dan de gecombineerde waarde van de Canadese en Mexicaanse aandelenmarkten.

Nvidia bereikte in juni 2023 voor het eerst een marktwaarde van 1 biljoen dollar. Het bedrijf wist deze waarde in ongeveer een jaar tijd te verdrievoudigen, wat sneller is dan techgiganten Apple en Microsoft. Beide bedrijven deden er langer over om hun marktwaarde van 1 naar 3 biljoen dollar te brengen.

Microsoft blijft het op één na grootste Amerikaanse bedrijf met een marktwaarde van 3,75 biljoen dollar. De aandelen stegen 1,3 procent naar 503 dollar tijdens dezelfde handelssessie.

Herstel na marktschommelingen

De recente koersrally komt na een teleurstellend begin van het jaar. In januari zorgde het Chinese AI-model van DeepSeek voor onrust op de aandelenmarkten. Het goedkope alternatief deed beleggers twijfelen aan de waarde van AI-gerelateerde aandelen.

Nvidia herstelde zich van de klap en steeg ongeveer 74 procent sinds het dieptepunt in april. Destijds werden de markten opgeschud door tariefmaatregelen van president Donald Trump.

In het eerste kwartaal rapporteerde Nvidia een omzet van 44,1 miljard dollar, een stijging van 69 procent vergeleken met een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 81 cent.

Voor het tweede kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van 45 miljard dollar, plus of min 2 procent. De resultaten worden op 27 augustus gepresenteerd.

