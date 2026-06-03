Quobly haalt 115 miljoen euro op om silicium-qubits op de markt te brengen

Quantum-startup Quobly heeft een Serie A-financieringsronde van 115 miljoen euro afgerond, onder leiding van Bpifrance, SEALSQ en STMicroelectronics. Het in Grenoble gevestigde bedrijf is van plan om tegen het einde van 2026 zijn eerste commerciële quantumcomputer via de cloud in te zetten. Deze is gericht op early adopters met een focus op onderzoek en HPC-workloads.

De ronde, die vandaag is aangekondigd, werd tevens gesteund door de European Innovation Council (EIC Fund), Blast, ALIAD (Air Liquide Venture Capital) en bestaande investeerder Innovacom. Bpifrance neemt deel via zijn Deep Tech 2030-fonds, dat namens de Franse overheid wordt beheerd rondom het France 2030-initiatief. De opbrengst zal worden gebruikt voor R&D, industrialisatie en internationale commerciële expansie.

Deze financiering volgt op de seed-fase van Quobly van 19 miljoen euro tussen 2023 en 2025. In die periode toonde het bedrijf naar eigen zeggen aan dat siliciumqubits kunnen worden ontwikkeld binnen bestaande chipprocedés. Eerdere berichtgeving meldde dat het bedrijf werkte aan de industrialisatie van een siliciumchip met 100 qubits, bovenal met het idee om de technologie productiegereed te maken. Quobly opende in januari van dit jaar ook een Canadese dochteronderneming en is dus sterk aan het groeien.

Verschillende startups proberen ook quantumcomputing zo snel mogelijk te realiseren. Vorige maand haalde het in Delft gevestigde bedrijf QuantWare 152 miljoen euro op om uiteindelijk zogeheten QPU’s (Quantum Processing Units) te bouwen. Ook gevestigde bedrijven hebben zich in de strijd gemengd, zoals Google met zijn Willow-chip en Microsoft met Majorana.

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Alloy Pioneer en het HPC-traject

Quobly’s eerste product, Alloy Pioneer, is het eerste product in de Alloy-lijn. Het is ontworpen voor cloudtoegang in 2026, met directe implementatie in HPC-infrastructuur gepland voor 2027. Opvallend is dat het systeem is gebouwd om te passen in bestaande datacenters, inclusief compatibele stroomvoorziening en nutsvoorzieningen, waardoor de integratie voor potentiële klanten minder verstorend is.

Gebruikers krijgen toegang tot Alloy Pioneer via Alloy Forge, de ontwikkelomgeving voor quantumtoepassingen van Quobly, waarmee ontwikkelaars toepassingen kunnen testen op echte hardwarebeperkingen voordat ze op grotere schaal worden geïmplementeerd.

CEO en medeoprichter Maud Vinet vatte de financieringsronde in eenvoudige bewoordingen samen: “Deze financiering markeert een overgang van technologische validatie naar industriële uitvoering. Ons doel is om quantumcomputing inzetbaar, schaalbaar en bruikbaar te maken binnen echte industriële omgevingen.”

Halfgeleiderproductie als onderscheidende factor

De aanpak van Quobly is gericht op bestaande technologie op 300 mm-wafers. Het hanteert dus dezelfde fabricageprocessen die voor huidige chipproductie worden gebruikt. Die overeenkomst met de bekende wereld zou de stap naar de tot nu toe onverkende quantumrevolutie eerder vrij moeten maken.