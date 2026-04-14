ASUS ZenScreen OLED MQ16FC review: mobiliteit met hoge beeldkwaliteit

De ASUS ZenScreen OLED MQ16FC is bedoeld voor professionals die veel onderweg zijn. Als uitbreiding van de diverse ZenScreen-serie biedt de nieuwste toevoeging van ASUS de kwaliteiten die OLED doorgaans met zich meebrengt. Bovendien maken de beeldverhouding van 16:10, het tweerichtingsverkeer aan stroomdoorvoer en de dunne randen het scherm tot een waardige concurrent van alle laptopschermen, behalve de allerbeste.

Er zijn zoveel ZenScreens als dagen in het jaar, zo lijkt het. De collectie is groot, en valt maar lastig op één manier te categoriseren. Een ZenScreen kan zelfs niet altijd als mobiel worden beschouwd, aangezien de MS27UC en MS32UC Smart Monitors zijn. Afgezien van deze sedentaire varianten kan elke ZenScreen echter relatief eenvoudig worden meegenomen naar nieuwe fysieke werkplekken.

De MQ16FC is de ZenScreen OLED-variant van de MB16FC, die eveneens beschikt over de helaas erg zeldzame, maar gelukkig hier aanwezige tweezijdige stroomdoorvoer. De andere 16:10, 16-inch optie is de MB16NCG, een scherm met een hogere resolutie en een hogere verversingssnelheid met een 65W-doorvoer, maar zonder OLED. Voor wie te maken heeft met diepe zwarttinten bij productief werk of behoefte heeft aan een beeldscherm dat er hetzelfde uitziet als een OLED-hoofdmonitor, vult de MQ16FC een gat in het ASUS-assortiment. Er is nog meer keuze in de 16:9-categorie, waaronder de MB16AMTR met batterij, maar we zullen je de opsomming van alle andere denkbare ZenScreens besparen – het zijn er zoals gezegd heel veel. Let er dus goed op welke je selecteert.

Moderne behoeften

Als nieuwe toevoeging aan het ZenScreen-portfolio draait de MQ16FC echt om een verschuiving naar moderne trends. Het is 16:10 (WUXGA, 1920×1200), 16 inch en kan stroom overdragen van en naar aangesloten apparaten. Met tweerichtingsstroomvoorziening is het opladen van een laptop tijdens gebruik geen probleem via een enkele poort. Hoe alomtegenwoordig 16:9 ook is, productiviteitsgerichte beeldschermen bieden doorgaans iets meer verticale ruimte omdat bedrijfsapps en contentcreatie hiervan gebruik kunnen maken.

16:9 is vooral de standaard omdat de meeste media dit formaat gebruiken. Applicaties en websites bieden doorgaans een hogere informatiedichtheid bij 16:10. 16 inch is, dat is zeker, enorm voor een extern beeldscherm. De hoge scherm-behuizingverhouding (89 procent) en de dunne rand met geïntegreerde standaard zorgen er wel voor dat de meeste gebruikers de ZenScreen MQ16FC gemakkelijk in dezelfde tas kunnen stoppen als hun laptop of tablet.

Bovendien is het OLED-scherm van voldoende hoge kwaliteit zodat de ZenScreen kan fungeren als een derde scherm in een desktopopstelling, waarbij de laptop als tweede scherm wordt gebruikt.

Een volwassen opstelling

De ZenScreen MQ16FC presteerde goed tijdens onze testperiode. Hij werd nooit erg warm en leverde een consistent helder beeld, zelfs bij wat lastige lichtomstandigheden. Een aspect dat vroeger angst inboezemde bij mensen die OLED voor hun werk gebruikten, was burn-in. Ingebouwde tools zouden moeten voorkomen dat dit een probleem wordt. De industrie als geheel is veel beter geworden in het tegengaan van dit beruchte inbrandprobleem. De tijd zal leren of ASUS hier ook goed werk heeft geleverd.

ASUS profiteert ook van de keuze voor OLED met een responstijd van 1 ms (zij het met een beeldverversing van 60 Hz, wat betekent dat deze maximaal 16,7 ms duurt), schijnbaar oneindig zwart en een goede kleurweergave. De volwassenheid van het ZenScreen-concept komt ook naar voren bij gebruik in verschillende modi. Het DisplayWidget Center merkt op of de oriëntatie verticaal of horizontaal is en geeft dit door aan Windows. De meeste gebruikers zullen tijdens een sessie bij het ene of het andere blijven. De eerste handshake zal voor de meesten het zware werk doen.

Conclusie: geen grote compromissen

Met een prijs van 279 euro is de ZenScreen OLED MQ16FC goedkoper dan de meeste OLED-schermen in desktopformaat. Hoewel het kleinere formaat een belangrijke beperkende factor zou zijn als echt desktopscherm, zouden de meeste laptopgebruikers deze ZenScreen-optie verkiezen wanneer de ruimte beperkt is of reistassen een noodzaak zijn. Dit betekent dat het 16-inch formaat echt het beste midden is tussen compactheid en bruikbare grootte.

Geen grote zorgen bij het gebruik betekent dat de aangeboden functies zich vertalen in een gemakkelijk te gebruiken en meer dan bruikbaar scherm. In de meeste gevallen zullen OLED en 16 inch voor sommigen zelfs overdreven lijken. De effectieve 1080p-resolutie (uitgerekt tot 1200 pixels vanwege de 16:10-verhouding) is het enige element dat ervoor zorgt dat de ZenScreen OLED MQ16FC niet ononderscheidbaar is van high-end laptopschermen. Met 60 Hz zal het de verversingssnelheden van die schermen ook niet overtreffen.

Dat is in ieder geval niet de reden waarom gebruikers een ZenScreen OLED MQ16FC zouden kopen. ASUS positioneert het als een tijdelijk tweede scherm voor onderweg, en voor dat doel is het een uitstekende keuze voor een redelijk prijskaartje.

